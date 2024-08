"Legioniści" przystępują do kolejnego spotkania PKO BP Ekstraklasy po remisie 1:1 z duńskim Broendby IF w rewanżowym meczu kwalifikacji do Ligi Konferencji UEFA. Dzięki wygranej 3:2 w pierwszej potyczce, to drużyna z Warszawy mogła cieszyć się z awansu do czwartej, ostatniej rundy eliminacji. W niej zmierzy się z Dritą Gnjilane z Kosowa.

- Najważniejsze w sporcie jest wygrywanie. Styl ma drugorzędne znaczenie. Broendby stosowało wysoki pressing. W pierwszej połowie nie radziliśmy sobie z tym. Poprawa gry w obronie w drugiej połowie spowodowała, że byliśmy bliżej zdobycia drugiej bramki niż przeciwnik. Mogliśmy nawet wygrać 2:1. Kontrowaliśmy to spotkanie, nawet gdy nie mieliśmy piłki - powiedział po meczu szkoleniowiec Legii Goncalo Feio.

W tym sezonie PKO BP Ekstraklasy Warszawiacy zgromadzili siedem punktów w czterech meczach i z tym dorobkiem plasują się na szóstym miejscu w tabeli ligowej. Po dwóch zwycięstwach w dwóch pierwszych kolejkach (z Zagłębiem Lubin 2:0 i Koroną Kielce 1:0) było już tylko gorzej. "Legioniści" w kolejnych spotkaniach przegrali z Piastem Gliwice (1:2) i zremisowali z Puszczą Niepołomice (2:2).

Radomiak w poprzednim sezonie cudem uniknął spadku. Mimo tego podopieczni Bruno Baltazara rozpoczęli rozgrywki od zwycięstwa nad beniaminkiem GKS-em Katowice (2:1). Kolejne spotkania jednak nie zakończyły się pozytywnymi wynikami dla drużyny z Radomia. Przegrali dwa mecze u siebie, najpierw z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok (2:3), a następnie z Górnikiem Zabrze (1:2).

ŁO/PAP