Hybrid MMA 5: Karta walk

Hybrid MMA i Tuco mają już za sobą kilka wspólnych gal, na których walczyli tacy zawodnicy jak Daniel Skibiński czy Artur Sowiński. Teraz czas na edycję wakacyjną, która odbędzie się w Kołobrzegu.

W piątek 23 sierpnia fani zobaczą 10 pojedynków, w 3 różnych formułach. W muay thai w małych rękawicach swoje umiejętności zaprezentują znani z gal Tuco Adrian Gunia i Kamil Siemaszko. Do tego K1, a także oczywiście MMA.

Walką wieczoru będzie starcie Kawy z Sulewskim. Pierwszy był swego czasu blisko walki mistrzowskiej w organizacji FEN. Drugi również w tej federacji toczył swoje ostatnie boje. Chwilę wcześniej zobaczymy bój w kategorii ciężkiej, w którym Sianos stanie naprzeciwko Maruszaka.

Ponadto w Kołobrzegu zaprezentują się Hubert Lotta, Damian Mieczkowski, Patryk "Black Panther" Akinyeye i Krzysztof "Wujaszek Fericze" Ferenc.

Karta walk Hybrid MMA 5:

MMA 70,3 kg 3 x 5 min: Hubert Sulewski vs Wojciech Kawa

MMA 120,2 kg 3 x 5 min: Robert Maruszak vs Marcin Sianos

MMA 95 kg 3 x 3 min: Patryk Akinyeye vs Wujaszek Fericze

MMA 82 kg 3 x 5 min: Piotr Dembiński vs Damian Mieczkowski

MMA 65,8 kg 3 x 5 min: Bogdan Danilko vs Hubert Lotta

K1 małe rękawice 81kg 3 x 3 min: Vladlen Bondarchuk vs Michał Młynarczyk

MMA 70,3 kg 3 x 5 min: Szymon Wieczorek vs Ahmed Kataev

Muay Thai małe rękawice 67 kg 3 x 3 in: Kamil Siemaszko vs Adrian Gunia

MMA 79 kg 3 x 5 min: Krystian Wiśniewski vs Grzegorz Patra

MMA 61,2 kg 3x5 min: Julian Dudkowiak vs Ilman Didaev

Gala Hybrid MMA 5: Summer Edition w piątek 23 sierpnia od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight. Od 20.00 również na antenie Super Polsatu.

