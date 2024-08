W kwalifikacjach do US Open Kamil Majchrzak zmierzy się z reprezentantem gospodarzy turnieju Michaelem Zhangiem. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Michael Zheng na Polsatsport.pl.

28-letni Polak podchodzi do rywalizacji na amerykańskich kortach po udanym Challengerze w Luedenscheid, gdzie doszedł do finału. Tam jednak czekał na niego Belg Raphael Collignon, który pomimo tego, że plasuje się niżej w rankingu ATP od Majchrzaka, pokonał go w dwóch setach 6:1, 6:3. Były to pierwsze sety, jakie polski tenisista stracił na tym turnieju.

Jego przeciwnik ma za sobą wygrany turniej ITF M25 Southaven. Zheng pokonywał wszystkich swoich przeciwników "do zera", a w finale wygrał ze swoim rodakiem Tylerem Zinkiem 6:4 7:6(3). 20-letni reprezentant USA zajmuje dopiero 695 miejsce w światowym rankingu.

ŁO