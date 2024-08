Mistrz Polski, po porażce z norweskim Bodo/Glimt, "spadł" do eliminacji Ligi Europy, gdzie zmierzy się z niderlandzkim gigantem - Ajaxem Amsterdam. Holendrzy w poprzedniej rundzie wyeliminowali grecki Panathinaikos Ateny po emocjonującej serii rzutów karnych. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam od godziny 20:45 na Polsatsport.pl.

Drużyna Jagiellonii Białystok jest już pewna gry w europejskich pucharach na jesień. Nie wiadomo jeszcze jednak, w których rozgrywkach, a dwumecz z Ajaxem będzie rozstrzygający w tej kwestii. Jeżeli Białostoczanie wygrają, awansują do fazy ligowej LE, jeżeli natomiast przegrają, trafią do Ligi Konferencji.

W poprzedniej rundzie kwalifikacji "Jaga" mierzyła się z norweskim Bodo/Glimt. Po pierwszym wyrównanym, ale przegranym wynikiem 0:1 meczu, podopieczni Adriana Siemieńca musieli odrabiać straty w spotkaniu wyjazdowym. Mimo dobrego początku, później było tylko gorzej, a Jagiellonia ostatecznie uległa Bodo 1:4.

Start nowego sezonu ligowego przebiega po myśli mistrzów Polski. Po czterech meczach mają na koncie 9 punktów, a jedyną porażkę ponieśli w ostatnim emocjonującym starciu z Cracovią (2:4).

Ajax Amsterdam to drużyna dobrze znana kibicom z całego świata. W sezonie 2018/2019 doszli do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie ulegli w dramatycznych okolicznościach angielskiemu Tottenhamowi Hotspur. Poprzedni dwumecz w eliminacjach LE rozgrywali z greckim Panathinaikosem Ateny, w barwach którego występuje Bartłomiej Drągowski. Pierwsze spotkanie Holendrzy wygrali 1:0, natomiast w drugim meczu, po 90. minutach gry na tablicy widniał wynik 0:1 dla klubu polskiego bramkarza. Oznaczało to dogrywkę, w której również żaden zespół nie przechylił szali na swoją stronę. Wojnę nerwów w rzutach karnych wygrał Ajax, lecz dopiero po 17. seriach, podopieczni Francesco Farioliego, mogli unieść ręce w geście triumfu.

ŁO