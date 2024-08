"Wojskowi" przystępują do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA po pokonaniu w dwumeczu duńskiego Broendby IF (3:2, 1:1). Teraz zmierzą się z trzykrotnym mistrzem Kosowa - KF Dritą Gnjilane, a pierwszy mecz obie drużyny zagrają na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Legia Warszawa rozpoczęła swoją kampanię w Lidze Konferencji od 2. rundy eliminacji. Ich przeciwnikiem była znacznie niżej notowana walijska drużyna Caernarfon Town, którą pokonali dwukrotnie, odnosząc wysokie zwycięstwa - 6:0 na własnym stadionie i 5:0 na wyjeździe.

W kolejnej rundzie, mimo że poziom trudności znacznie wzrósł, podopieczni Goncalo Feio ponownie zaprezentowali się znakomicie. Choć nie byli uważani za faworytów w starciu z wicemistrzem Danii, udało im się triumfować na wyjeździe, wygrywając 3:2. Na stadionie przy Łazienkowskiej polski zespół utrzymał przewagę, co pozwoliło im awansować do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacyjnej. Jeżeli wygrają w dwumeczu z KF Drita, awansują do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA.

ZOBACZ TAKŻE: Będzie głośne odejście gwiazdy z Barcelony? Były klub chce go z powrotem!

Legia jest liderem PKO BP Ekstraklasy z 10 punktami na koncie po pięciu meczach. W ostatnim spotkaniu klub z Warszawy mierzył się z Radomiakiem Radom. "Wojskowi" zwyciężyli aż 4:1 po bramkach: Blaza Kramera, Bartosza Kapustki, Marca Guala i Wojciecha Urbańskiego.

Ich rywale w minionych rozgrywkach wywalczyli 3. pozycję w lidze, z dorobkiem 67 punktów. Drużyna z Warszawy grała z tym zespołem we wrześniu 2020 roku, w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Wówczas rozegrano tylko jeden mecz, w którym Legia zwyciężyła u siebie 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - KF Drita Gnjilane od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

ŁO