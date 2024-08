Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej rozpoczęte

Po rozgrywanych w ostatnich latach na boiskach Monta Beach Volley Club turniejach międzynarodowych z cyklu FIVB Beach Volleyball World Tour oraz VW Beach Pro Tour, przyszedł czas na najważniejsze w roku wydarzenie dla polskiego środowiska siatkówki plażowej. Podsumowujący sezon „plażówki” ORLEN Finał Mistrzostw Polski zgromadził na starcie najwyżej rozstawione zawodniczki i zawodników – 16 par żeńskich i 24 duety męskie. Zawody rozgrywane są tzw. systemem brazylijskim (podwójnej eliminacji).

Faworytki i faworyci do medali

Z rywalizacji w warszawskim turnieju kontuzja wykluczyła "eksportową" polską parę, olimpijczyków z Paryża – Michała Łosiaka i Bartosza Bryla. Pod ich nieobecność z turniejową "jedynką" do mistrzostw przystąpili Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy tylko nieznacznie wyprzedzają w rankingu PZPS także występujących w barwach ORLEN Team Macieja Rudola i Mateusza Florczyka. Jako trzeci najwyżej rozstawiony w turnieju duet grają ubiegłoroczni mistrzowie Polski ze Starych Jabłonek – Jędrzej Brożyniak/Piotr Janiak (KAMAN BVT TEAM). I to właśnie wśród tych trzech zespołów należy upatrywać faworytów do medali.

Wśród pań kandydatek do podium jest nieco więcej. Najwyżej rozstawiona para reprezentująca ORLEN TATAREK TEAM – Aleksandra Wachowicz/Maja Kruczek gra w nieco eksperymentalnym składzie. Jagoda Śliwka, która razem z Wachowicz sięgnęła w ubiegłym roku po tytuł mistrzowski, nie mogła zagrać w Warszawie z powodów rodzinnych. Z turniejową "dwójką" występują Małgorzata Ciężkowska i Melania Marcinowska. Z numerem trzecim rozstawione są Aleksandra Zdon i Justyna Łukaszewska, ale mocny wydaje się być też czwarty w rankingu duet reprezentujący ORLEN TEAM – Julia Kielak i Marta Łodej, jeszcze aktualna wicemistrzyni Polski w parze z Agatą Ceynową.

Efekty piątkowej rywalizacji

Punktualnie o godzinie 8.30 rozpoczęły się rozgrywki na czterech boiskach przygotowanych w Monta Beach Volley Club specjalnie na mistrzowski turniej. Całodzienna rywalizacja wyłoniła dzisiaj cztery pary 1/8 finału mężczyzn, które rozpoczną zmagania w sobotę rano –Kantor/Zdybek vs. Besarab/Beta; Groszek/Ciemachowski vs. Lech/Jaroszczak; Brożyniak/Janiak vs. Korycki/Kruk i Ilewicz/Wołoszuk vs. Rudol/Florczyk. Pozostałe cztery pary tej fazy turnieju wyłonią mecze drużyn z drugiej strony drabinki. W dzisiejszej rywalizacji mężczyzn wart podkreślenia jest epicki bój, którzy stoczyli Mateusz Podborączyński i Paweł Malicki z duetem Maciej Kałuża/Damian Gościański zakończony zwycięstwem reprezentantów CUK Anioły Toruń 2:1 (19:21, 21:18, 23:21). Starcie trwało aż 72 minuty, co w siatkówce plażowej zdarza się naprawdę rzadko.

– Jesteśmy po pierwszym meczu z niżej rozstawiona parą. Dość gładki przebieg tego spotkania. Cieszy to, że w miarę ustrzegliśmy się błędów. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to dopiero pierwszy, malutki kroczek i tak naprawdę jutro zacznie się prawdziwe granie. Naszym celem jest oczywiście obrona tytułu, ale pretendentów do mistrzostwa jest wielu. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Jutro rano gramy z bardzo wymagającą parą Kruk/Korycki, więc na razie wszystkie siły i środki są skierowane na nich. Co będzie dalej – będziemy myśleć – powiedział Jędrzej Brożyniak tuż po zwycięstwie 2:0 (21:15, 21:12) z parą Muszyński/Pazgan.

W rywalizacji kobiet turniej wchodzi już w fazę ćwierćfinałową. A awans do strefy medalowej powalczą jutro od godz. 13.00 pary: Zdon/Łukaszewska vs. Antczak/Czupryniak oraz Wachowicz/Kruczek vs. Łodej/Kielak. Dwie pozostałe pary 1/4 finału wyłonią mecze drużyn, które przegrały dotąd po jednym spotkaniu w turnieju.

W sobotę, 24 sierpnia rozegrane zostaną pozostałe spotkania pierwszej fazy turnieju, a także mecze ćwierćfinałowe.

Harmonogram meczów w niedzielę, 25 sierpnia:

10.00 pierwszy półfinał kobiet

11.00 drugi półfinał kobiet

12.00 pierwszy półfinał mężczyzn

13.00 drugi półfinał mężczyzn

14.00 mecz o 3. miejsce kobiet

15.00 mecz o 3. miejsce mężczyzn

16.00 finał kobiet

17.00 finał mężczyzn

