Czy Cristiano Ronaldo zagra przeciwko Polsce? Znamienna wypowiedź selekcjonera Portugalii

– Cristiano Ronaldo jest w pełni gotowy, aby nadal grać w naszej kadrze – powiedział w wywiadzie dla telewizji TVI pochodzący z Hiszpanii trener.

Selekcjoner portugalskiej reprezentacji wyjaśnił, że 39-letni Ronaldo jest pomimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku w dalszym ciągu przydatny dla kadry narodowej.

Martinez stwierdził, że to właśnie ten zawodnik jest obecnie "najlepszym portugalskim środkowym napastnikiem".

– Cristiano gra w swoim klubie, jest wciąż aktywny, a my obserwujemy jego poczynania, podobnie jak innych graczy z reprezentacji. To on jest naszym kapitanem – podkreślił Martinez, dodając, że zawodnik saudyjskiego Al-Nassr "wciąż jest w dobrej formie fizycznej".

Przyznał, że w jego ocenie Ronaldo był bardzo ważny dla reprezentacji Portugalii podczas Euro 2024, gdzie ekipa Martineza odpadła w ćwierćfinale po rzutach karnych z Francją.

Martinez zapowiedział jednocześnie, że w drużynie w rozgrywkach Ligi Narodów mogą pojawić się nowi gracze.

Wyjaśnił, iż "otwartą drogę do kadry" ma pomocnik lizbońskiego Sportingu Pedro Goncalves. Dodał, że obserwowanym przez sztab szkoleniowy graczem jest też defensywny pomocnik londyńskiej Chelsea Renato Veiga.

Kiedy mecze Polska - Portugalia w Lidze Narodów?

Według Portugalskiej Federacji Piłkarskiej (FPF) ogłoszenia powołań na mecze Ligi Narodów należy się spodziewać 31 sierpnia. Pierwszy mecz w grupie 1 dywizji A Ligi Narodów Portugalia rozegra 5 września w Lizbonie z Chorwacją. Trzy dni później na tym samym obiekcie zmierzy się ze Szkocją.

Mecz Polska – Portugalia w Lidze Narodów zostanie rozegrany na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie w sobotę 12 października o godzinie 20.45.

Mecz Portugalia – Polska w Lidze Narodów zostanie rozegrany na Estadio do Dragao w Porto w piątek 15 listopada o godzinie 20.45.

RM, Polsat Sport, PAP