Wściekły Cristiano Ronaldo nie pojawił się na ceremonii medalowej! (WIDEO)

Al Nassr zostało rozbite w finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej przez drużynę Al-Hilal. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla podopiecznych Jorge Jesusa, mimo że do przerwy drużyna Ronaldo prowadziła 1:0. Największe kontrowersje wywołało jednak to, jak zachowywał się pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.

Po dobrej pierwszej połowie spotkania, zawodnicy Al Nassr nie spodziewali się, że do 72. minuty będą przegrywać już 4:1. Niezorganizowanie w obronie i statyczna gra doprowadziły nie tylko do pokaźnej straty bramkowej, ale również do widocznej frustracji ich lidera - Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wielokrotnie dawał po sobie poznać, że nie jest zadowolony z postawy swoich kolegów z drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Gol Cristiano Ronaldo nie pomógł. Zespół Portugalczyka upokorzony w finale

Tuż po końcowym gwizdku gwiazdor skierował się do szatni, nie pozostając z resztą drużyny na ceremonii medalowej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Portugalczyk nie zdobył jeszcze trofeum z drużyną, której trenerem jest Luis Castro, a sam klub czeka na puchar od 2020 roku.

ŁO