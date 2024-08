W pięciu spotkaniach zawodnicy Lechii zdobyli tylko dwa punkty i zamykają tabelę. Biało-zieloni fatalnie wypadli zwłaszcza w ostatniej konfrontacji w Krakowie, gdzie ulegli 1:4 Puszczy Niepołomice.

- Dawno nie mieliśmy przeciwko sobie tak dobrze grających rywali i tak dobrze zorganizowanej drużyny z pomysłem na stałe fragmenty. W poprzednim sezonie nie mieliśmy również możliwości rywalizowania z tak dobrze fizycznie usposobionym zespołem. Nasza pewność jest niższa niż była wcześniej, musimy być bardziej odważni w momencie posiadania piłki oraz bardziej stanowczy w pojedynkach w defensywie. Musimy zmienić swoje nastawienie – przyznał w środę na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

W piątek o godz. 20.30 gdańszczanie podejmą plasujący się na szóstej pozycji Raków Częstochowa.

- Zdajemy sobie sprawę przed jak trudnym zadaniem stajemy, bo przyjeżdża do nas jeden z faworytów ligi. Raków będzie miał jasne zadanie – odnieść zwycięstwo. Ale my podchodzimy z takim samym nastawieniem. Przed nami masa pracy, ale z każdym dniem wyglądamy coraz lepiej. Mam nadzieję, że po piątkowym meczu będziemy widzieli bardzo dużo pozytywów oraz wreszcie osiągniemy bardzo dobry wynik. Z pozytywnym nastawieniem przygotowujemy się do tego spotkania – zapewnił.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.