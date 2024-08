Były bezkonkurencyjne! Chińskie siatkarki sięgnęły po mistrzostwo świata

W niedzielę nad ranem polskiego czasu odbył się wielki finał premierowej edycji mistrzostw świata w siatkówce dziewcząt do lat 17. Triumfatorkami całego turnieju okazały się reprezentantki Chin, które pokonały Japonię 3:0. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji Włoch.

W niedzielę dobiegły końca mistrzostwa świata w siatkówce dziewcząt do lat 17. Była to pierwsza edycja tych rozgrywek. Rywalizacja siatkarek rozgrywała się w Limie w Peru. W turnieju wystartowało 16 najlepszych drużyn globu. Polki nie zakwalifikowały się do zawodów.

Chinki okazały się bezkonkurencyjne w całych zawodach. Zdominowały zmagania w Limie, tracąc tylko jednego seta. Zdobyły złote medale po jednostronnym boju finałowym. Reprezentantki "Kraju Kwitnącej Wiśni" nie były w stanie przeciwstawić się dobrze dysponowanej chińskiej drużynie i przegrały w finale 0:3 (19:25, 22:25, 18:25). Kapitanka Shuming Yang zdobyła 20 punktów i poprowadziła Chinki do złota.

W starciu o brąz Włoszki zmierzyły się z Tajwankami. Siatkarki z Półwyspu Apenińskiego okazały się lepsze i odniosły ważne zwycięstwo 3:1 (19:25, 25:17, 25:20, 25:22). Tym samym zajęły trzecie miejsce na turnieju.

Następna edycja mistrzostw świata w siatkówce dziewcząt do lat 17 odbędzie się za dwa lata.

Japonia – Chiny 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)

KG