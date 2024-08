PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Relacja na żywo

Trener lechitów Niels Frederiksen wysoko ocenia najbliższego przeciwnika.

- To bardzo doświadczony zespół, który od dłuższego czasu gra w podobnym składzie, piłkarze bardzo dobrze się znają. W pierwszych pięciu kolejkach Pogoń zdobyła 10 punktów, czyli tyle samo co my, więc może mówić o niezłym początku. Widać, że piłkarze bardzo dobrze czują się z piłką przy nodze, dlatego musimy zachować czujność w obronie i gdy my nie będziemy w posiadaniu piłki. Chcemy wywierać presję na rywalu, tak, aby odbierać im tę piłkę - mówił Duńczyk na konferencji prasowej.

Szkoleniowca pytano o Bartosza Salamona i Mihę Blazica, którzy w poprzednim sezonie były kluczowymi zawodnikami środka obrony, tymczasem w bieżących rozgrywkach oglądają mecze z ławki. Obaj uczestniczyli w Niemczech w Euro 2024 i wrócili do klubu krótko przed inauguracją nowego sezonu.

Reprezentant Polski na początku miesiąca doznał niegroźnej kontuzji stawu skokowego, ale jak wyjaśnił Frederiksen, pracuje już na pełnych obciążeniach.

- Miha także trenuje na pełnych obrotach, lecz w ostatnim czasie wolałem stawiać na innych zawodników. Muszę przyznać, że w przypadku środkowych obrońców mamy wyjątkowo mocną konkurencję. Alex Douglas i Antonio Milic zaczęli ten sezon w pierwszym składzie i jestem z nich zadowolony. W ostatnim meczu w Lubinie w drugiej połowie wszedł na boisko Maksymilian Pingot i też dał sobie radę, bardzo pomógł drużynie - tłumaczył.

