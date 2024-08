Polacy wracają! Czekaliśmy na to osiem lat

To ogromny sukces reprezentacji prowadzonej przed Dariusza Rachwalskiego, której dawno nie było na europejskich salonach na otwartych boiskach. W 2017 roku w Amsterdamie Polacy zajęli ósme miejsce w ME elity i zostali zdegradowani. Przed rokiem z kolei polscy hokeiści rywalizowali w trzeciej dywizji z takimi zespołami jak Malta, Gibraltar czy Serbia.

Rachwalski przyznał, że mało kto oczekiwał takiego sukcesu. Głównym założeniem był awans do drugiej dywizji, czyli walka o lokaty 2-5.

- Z jednej strony jak jedziesz na taki turniej, to po to, żeby go wygrać. Natomiast mało kto na to liczył. Na pewno po zwycięstwie w pierwszym meczu z Włochami, gdzieś te szanse się otworzyły. Każde spotkanie rozegrane na tym turnieju miało swoją historię. Cieszę się, że w końcu udało się wykorzystać krótkie rogi, bo stałe fragmenty gry były naszym mankamentem. Udało się wyciągnąć wnioski - powiedział szkoleniowiec.

Jak dodał, jego podopieczni napisali nowy rozdział historii polskiego hokeja.

- To jeden z największych sukcesów polskiego hokeja w ostatnich latach. Udział w pierwszej dywizji mistrzostw Europy jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju tej grupy - stwierdził.

Do elity awansowali także Austriacy, którzy wygrali turniej w Wiedniu.

W niedzielę zakończyły się także kobiece turnieje kwalifikacyjne do przyszłorocznych mistrzostw Starego Kontynentu. Biało-Czerwone we francuskim Douai przegrały z gospodyniami 0:2 i wystąpią w drugiej dywizji.

Polska - Walia 2:1 (0:1)

Bramki: Robert Pawlak 37, Tomasz Bembenek 51 - Benjamin Francis 11 (karny).

