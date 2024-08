Legia wydała pilny komunikat. Wiadomo, co ze zdrowiem Tobiasza i Jędrzejczyka

Do przerażających scen doszło pod koniec pierwszej połowy niedzielnego meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Dwaj piłkarze "Wojskowych" - Kacper Tobiasz i Artur Jędrzejczyk - zderzyli się głowami i bezwładnie upadli na murawę. Obaj nie wrócili już potem na boisko. W poniedziałek klub z Warszawy wydał komunikat na temat zdrowia swoich zawodników.

Do strasznie wyglądającej sytuacji doszło w siódmej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. Jędrzejczyk i Tobiasz ruszyli do długiej piłki, zagranej przed pole karne Legii przez piłkarzy Śląska, i zderzyli się przy tym głowami, po czym upadli bezwładnie na murawę. Spotkanie zostało natychmiast przerwane, a piłkarzom pomocy udzielił sztab medyczny Legii. Tobiasz był w stanie opuścić boisko o własnych siłach, Jędrzejczyk musiał być podtrzymywany przez członków sztabu Legii. Piłkarze nie wrócili już potem do gry.

Rana Tobiasza została szybko zaszyta w szatni, Jędrzejczyk, który na chwilę stracił przytomność, udał się natomiast do szpitala, gdzie przeprowadzono tomografię. Obydwaj piłkarze wrócili jednak razem z drużyną do Warszawy. W poniedziałkowe południe komunikat na temat stanu ich zdrowia wydał klub.

"Pierwsze badania Kacpra Tobiasza i Artura Jędrzejczyka nie wykazały poważnych urazów głowy. Zawodnicy mają założone szwy na rany" – uspokajał klub z Warszawy.

"Po meczu we Wrocławiu na obu zawodników czekała drużyna, z którą wrócili do Legia Training Centre w poniedziałek rano. W najbliższych dniach przejdą kolejne badania w Warszawie, żeby jak najszybciej być do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Bardzo dziękujemy za tak wiele pytań i troskę o zdrowie Kacpra i Artura. Wszyscy ich wspieramy" – napisano dalej w komunikacie.

Swój następny mecz Legia rozegra w czwartek 29 sierpnia. Rywalem "Legionistów" w ostatnim meczu eliminacji Ligi Konferencji będzie kosowska Drita. W najbliższej kolejce PKO BP Ekstraklasy Legia zagra u siebie z Motorem Lublin.

MiK