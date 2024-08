Gdzie obejrzeć mecz Ajax Amsterdam - Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Europy?

Mistrz Polski przystępuje do rewanżowego spotkania z Ajaxem Amsterdam po wysokiej porażce na własnym stadionie (1:4). Czy podopiecznym Adriana Siemieńca uda się odrobić straty i awansować do fazy ligowej Ligi Europy? Transmisja meczu Ajax Amsterdam - Jagiellonia Białystok w czwartek 29 sierpnia w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Zespół z Podlasia rozpoczął swoją przygodę z europejskimi pucharami od wygranego dwumeczu z FK Paneveżys. "Jaga" nie dała szans swoim rywalom, zwyciężając 4:0 i 3:1. W poprzedniej rundzie kwalifikacji Jagiellonia stanęła naprzeciw dużo cięższemu wyzwaniu. Ich przeciwnikiem okazało się norweskie Bodo/Glimt. Po zaciętym, ale przegranym 0:1 pierwszym meczu, polska drużyna była zmuszona odrabiać straty na wyjeździe. Mimo obiecującego początku, Jagiellonia musiała uznać wyższość swoich rywali, co spowodowało "spadek" do eliminacji Ligi Europy.

Tam mistrzowie Polski trafili na uznaną markę - Ajax Amsterdam. Pierwszy mecz rozgrywany w Białymstoku "Jaga" rozpoczęła od strzelonej bramki, jednak z korzystnego wyniku cieszyła się zaledwie pięć minut. Później do głosu doszli goście, którzy bezlitośnie punktowali defensywę Jagiellonii i ostatecznie wygrali spotkanie wynikiem 4:1.

- Dziś jesteśmy w tym miejscu. Jedyne co mogę obiecać, to że będziemy bardzo ciężko pracować na to, żeby podnosić nasz poziom i w przyszłości z takimi rywalami rywalizować skuteczniej. To będzie świadczyło, że idziemy w dobrą stronę, życzyłbym sobie i wszystkim, by takich meczów grać w życiu więcej - powiedział po meczu Adrian Siemieniec.

Jagiellonia tej jesieni na pewno zagra w europejskich pucharach. Wynik dwumeczu z holenderską ekipą będzie decydujący – jeśli Białostoczanie zwyciężą, awansują do fazy ligowej Ligi Europy. W przypadku porażki, trafią do Ligi Konferencji.

Studio przedmeczowe rozpocznie się o 19:00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

