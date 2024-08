Odważna deklaracja organizatorów paraigrzysk. Chcą sprzedać wszystkie bilety

Sprzedano już ponad dwa miliony biletów na igrzyska paralimpijskie - poinformowali organizatorzy na kilka godzin przed środową ceremonią otwarcia. Gospodarze imprezy są przekonani, że wszystkie wejściówki zostaną wykupione. Byłby to rekord w historii paralimpiady.

Organizatorzy poinformowali, że w sprzedaży pozostało jeszcze około 500 000 biletów. W przypadku, gdy znajdą one swoich nabywców, to Paryżowi zabraknie niewiele do rekordowej liczby 2,7 miliona sprzedanych kart wstępu na igrzyska w Londynie w 2012 roku, gdzie zakupiono 97 procent wejściówek.

Podczas paralimpiady w Pekinie w 2008 roku sprzedano 1,82 miliona biletów, a organizatorzy rozdali 1,62 miliona szkołom, zgodnie z danymi Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC). Na paralimpiadę Rio 2016 sprzedano około 2,1 miliona biletów.

Gospodarze paryskiej imprezy są jednak przekonani, że paraolimpiada u nich zostanie wyprzedana, co byłoby pierwszym takim wydarzeniem.

- Wiemy, że będziemy kontynuować sprzedaż biletów w ciągu najbliższych dni, prawdopodobnie do końca igrzysk - powiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego Tony Estanguet.

- Tak było w przypadku igrzysk olimpijskich, sprzedawaliśmy bilety do ostatniego dnia, a nawet ostatniej godziny. To było dla nas bardzo ekscytujące, widząc, że fani do końca chcieli skorzystać z ostatnich okazji - dodał.

- Na dziś wiadomo, że liczba sprzedanych biletów z pewnością przekroczy tę z Rio - oświadczył rzecznik IPC Craig Spence.

Ponad miesiąc po ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich nad Sekwaną, ceremonia otwarcia igrzysk paraolimpijskich również odbędzie się poza stadionem, tym razem na Polach Elizejskich i Placu Zgody.

PAP