Gwiazda KSW zatrzymana przez policję! "Wyprowadzono go w kajdankach"

Niestety, nie wiadomo, co było powodem zatrzymania Rutkowskiego. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", oficjalny komunikat prokuratury w tej sprawie ma zostać dopiero wydany. Wiadomo jednak, że do zatrzymania doszło w piątek 23 sierpnia w godzinach porannych. Pod jego dom w Glinicach podjechały policyjne samochody z uzbrojonymi policjantami. Wojownika MMA wyprowadzono w kajdankach, a jego posesję przeszukano.

Rutkowski wydał już oświadczenie w tej sprawie.

"W dniu 23 sierpnia doszło do zatrzymania Daniela Rutkowskiego przez nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Został on zatrzymany w domu, w którym przebywał ze swoją żoną oraz małoletnim dzieckiem. Zatrzymanie miało spokojny przebieg, zarówno Daniel jak i jego najbliżsi są całą sytuacją zaskoczeni, ale przede wszystkim zszokowani.

Danielowi postawiono zarzuty, które są dla niego kompletnie niezrozumiałe jak i również dla ustanowionego przez niego obrońcy. Ponadto, na ten moment nie przedstawiono dowodów, z których mogłaby wynikać wina oraz zasadność stawianych oskarżeń. W obecnej chwili czekamy na rozpatrzenie środka odwoławczego na zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i wyjaśnienie faktycznej podstawy oskarżenia.

Przypominamy o zasadzie domniemania niewinności i prosimy wszystkich o powstrzymanie się od przedwczesnego osądu Daniela Rutkowskiego. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny i umożliwienie ustanowionemu w sprawie obrońcy czynienie starań o jak najszybsze dojście do prawdy, która to dla Daniela będzie przepustką do odzyskania utraconej normalności. Nadmienia się, że jest to jedyny i ostatni komentarz w wyżej opisanej sprawie" - przekazano.

35-latek ostatnią walkę w MMA stoczył w marcu tego roku w Gorzowie na gali XTB KSW 92, na której wygrał przez jednogłośną decyzję sędziów z Brazylijczykiem Julio Cesarem Nevesem jr. Z kolei w maju rywalizował w boksie, pokonując w Krakowie przez jednogłośną decyzję sędziów Salima Touahriego. Jego bilans w MMA to 17 zwycięstw i cztery porażki oraz jedna walka uznana za nieodbyta. W boksie triumfował czterokrotnie i poniósł trzy porażki.