Chrobry Głogów i Polonia Warszawa zmierzą się ze sobą w spotkaniu ósmej kolejki Betclic 1 Ligi.

Będzie to potyczka dwóch drużyn z dolnej części tabeli. Chrobry jest aktualnie 14. z dorobkiem pięciu punktów. Zawodnicy z Dolnego Śląska w tym sezonie pokonali tylko Pogoń Siedlce i to w pierwszej kolejce. Następne mecze to cztery porażki i dwa remisy. W piątek głogowianie spróbują wrócić na zwycięskie tory.

Do zeszłego weekendu Polonii wiodło się jeszcze gorzej. Po jednym remisie i pięciu porażkach w końcu jednak nadeszło przełamanie. W poprzedniej kolejce "Czarne Koszule" pokonały 2:0 Wartę Poznań. W międzyczasie przy Konwiktorskiej 6 zmienił się trener. Rafała Smalca zastąpił Mariusz Pawlak.

