Ogromne wzmocnienie PGE Projektu Warszawa. Mistrz świata z dwuletnim kontraktem

Warszawianie mają za sobą bardzo dobry sezon, zwieńczony brązowym medalem PlusLigi. Apetyty na ten sezon również są ogromne, a by walczyć o najwyższe cele - trzeba mieć świetne przyjęcie.

Włodarze zespołu zatroszczyli się o to, by przynajmniej przez jeszcze dwa sezony o ten aspekt dbał Damian Wojtaszek. Jak poinformował klub, libero przedłużył kontrakt z Projektem do 2026 roku.

DAMIAN WOJTASZEK 2026 🥳



Nasz libero zostaje na kolejne dwa sezony w Warszawie! 🤩#PlusLiga pic.twitter.com/r7yF1Jiz9z — PGE Projekt Warszawa (@projektwarszawa) August 30, 2024

Wojtaszek gra w stołecznym klubie od 2017 roku. W tym czasie zdobył srebrny oraz dwa brązowe medale PlusLigi. Wywalczył także Puchar Challenge. Największym sukcesem jest jednak mistrzostwo świata, wywalczone z reprezentacją Polski w 2018 roku.

Już w pierwszym meczu tego sezonu PlusLigi siatkarzy PGE Projektu Warszawa czeka hitowe starcie. 14 września zmierzą się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.