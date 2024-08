Paralimpiada ruszyła pełną parą. Polska za sprawą Kamila Otowskiego otworzyła worek z medalami i do tego worka wpadł od razu złoty medal na 100 metrów stylem grzbietowym w klasie S1. Co czeka nas w sobotę, w trzecim dniu paralimpijskich zmagań?

Naszą uwagę znowu przykują pływacy, a dokładnie Jacek Czech (S2) oraz Kamil Otowski (S1) - popłyną na 50m stylem grzbietowym. Ten pierwszy, czwarty zawodnik na 100m grzbietem, powalczy tego dnia w kwalifikacjach (sesja poranna) oraz - głęboko w to wierzymy - w wieczornym finale. Czech to aktualny mistrz Europy na tym dystansie. Z kolei Otowski będzie się starał zdobyć kolejny medal. Na tym dystansie był najlepszy chociażby np. podczas marcowego pucharu świata we włoskim Lignano. Jego start finałowy (w tej kategorii nie rozgrywa się eliminacji z powodu małej liczby zawodników) zaplanowano na wieczór.

O medal będzie również walczył Marek Dobrowolski. Nasz strzelec wystartuje w swojej pierwszej konkurencji - karabinu pneumatycznego 10m w kategorii SH1.

Dalsze rozgrywki będą toczyć się w badmintonie (swoje ostatnie grupowe mecze rozegrają Bartłomiej Mróz i Oliwia Szmigiel), w bocci (również ostatni mecz w grupie) rozegrają Edyta Owczarz i Damian Iskrzycki. Kilka godzin później w 1/4 finału mogą zameldować się Owczarz oraz Kinga Koza. O jak najlepszy występ postara się paralekkoatleta Łukasz Wietecki w finale pchnięcia kulą.

Polacy na igrzyskach paralimpijskich Paryż 2024 w sobotę - 31 sierpnia. Kiedy startują?

Badminton:

8.30: Bartłomiej Mróz (faza grupowa)

16.00: Oliwia Szmigiel (faza grupowa)

Strzelectwo:

9.30: Marek Dobrowolski (eliminacje w karabinie pneumatycznym 10 m SH1)

12.15: Marek Dobrowolski (ewent. finał)

Pływanie:

9.30: Jacek Czech (eliminacje 50 m stylem grzbietowym S2)

17.30: Kamil Otowski (finał 50 m stylem grzbietowym S1)

19.30: Jacek Czech (ewent. finał)

Tenis stołowy:

10.00: Piotr Grudzień i Karolina Pęk (półfinał miksta, później ewent. finał)

11.00: Natalia Partyka i Karolina Pęk (półfinał debla, później ewent. finał)

13.00: Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień (półfinał debla)

Lekkoatletyka:

10.05: Marek Wietecki (finał pchnięcia kulą F12)

Boccia:

14.00: Edyta Owczarz (eliminacje)

17.00: Damian Iskrzycki (eliminacje)

17.00: Edyta Owczarz (ewent. ćwierćfinał)

Łucznictwo:

15.00: Ksenija Markitantowa (1/8 finału)

17.46: Ksenija Markitantowa (ewent. ćwierćfinał)

18.54: Ksenija Markitantowa (ewent. półfinał)

19.43: Ksenija Markitantowa (ewent. mecz o 3. miejsce)

20.00: Ksenija Markitantowa (ewent. finał)

Jakub Kochan