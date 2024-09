Rekord Polsatsport.pl w sierpniu!

W niezależnym ogólnopolskim badaniu internetu Mediapanel, Polsatsport.pl regularnie plasuje się w czołówce najpopularniejszych polskich serwisów internetowych zajmujących się sportem. Motorem napędowym Polsatsport.pl w sierpniu były igrzyska olimpijskie oraz, trwające do 8 września, paralimpijskie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też mecze czterech polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów UEFA. To dobry prognostyk przed startującym na przełomie września i października sezonie Ligi Europy i Ligi Konferencji, których wyłącznym nadawcą w Polsce jest Telewizja Polsat, a także w związku z początkiem emocji w ligach siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej.



Zobacz także: Setki godzin relacji z Igrzysk Paralimpijskich Paryż 2024 w Super Polsacie, kanałach Polsat Sport i w streamingu Polsat Box

Rekordowy sierpień dla Polsatsport.pl i jego social mediów

Według Mediapanelu, w sierpniu 2024 roku Polsatsport.pl odwiedziło 5,6 mln realnych użytkowników, którzy wygenerowali ponad 30 mln odsłon. To najlepsze wyniki tego serwisu w całej jedenastoletniej historii jego funkcjonowania jako multimedialnego portalu internetowego. Szeroka i różnorodna oferta transmisji sportowych, sprawia że na Polsatsport.pl w każdym miesiącu publikowanych jest kilka tysięcy ekskluzywnych materiałów wideo, takich jak obszerne skróty meczów czy fragmenty znanych i lubianych programów studyjnych. Treści te cieszą się dużym zainteresowaniem także w social mediach sportowej redakcji Polsatu. W sierpniu tylko na Instagramie liczba wszystkich interakcji (komentarze, polubienia, udostępnienia postów) było ponad 400 tysięcy. Jeszcze większą popularność odnotował profil Polsatu Sport na TikToku. Użytkownicy platformy lubianej zwłaszcza przez młodych ludzi, wygenerowali aż 15 milionów odsłon treści opublikowanych przez sportową redakcję Polsatu.

Bogactwo sportowej oferty Polsatu Sport jesienią

Doskonałe letnie wyniki Polsatu Sport w internecie to świetny prognostyk przed kumulacją jesiennych emocji. Na przełomie sierpnia i września powróciła ORLEN Superliga w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. W połowie września do gry wraca Plusliga siatkarzy, a pod koniec tego miesiąca także Tauron Liga siatkarek oraz Orlen Basket Liga koszykarzy. Przełom września i października to również start nowego sezonu Ligi Konferencji UEFA, w której zagrają Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok oraz Ligi Europy UEFA. Te dwie kategorie europejskich pucharów w klubowej piłce nożnej w całości oraz bez reklam pokażą kanały Polsat Sport Premium. Skróty meczów oraz wszystkie informacje publikowane będą na Polsatsport.pl i jego social mediach.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja Prasowa