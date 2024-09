Gwiazda futbolu kończy karierę. W dorobku ma dwa triumfy w MŚ i złoto igrzysk

Alex Morgan, reprezentantka Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, kończy karierę. 35-letnia zawodniczka ogłosiła rozbrat z futbolem we wzruszającym filmie, opublikowanym w mediach społecznościowych. Amerykanka pochwaliła się przy okazji, że... spodziewa się drugiego dziecka!

Wychowanka California Golden Bears przez wiele lat była jedną z największych gwiazd reprezentacji USA. Morgan zadebiutowała w kadrze w 2010 roku i rozegrała w niej 224 mecze, strzelając 123 gole.

- Piłka nożna była moją pierwszą wielką miłością. Dorastałam w tej drużynie i dla mnie zawsze chodziło o coś więcej, niż tylko o piłkę nożną. To były przyjaźnie, niezachwiany szacunek i wsparcie, które sobie okazywałyśmy, a także nieustanne dążenie do inwestycji w sport kobiet na poziomie globalnym. Do tego dochodzą oczywiście wszystkie momenty sukcesów na boisku, jak i poza nim. Jestem niesamowicie zaszczycona, że mogłam zakładać koszulkę reprezentacji przez ponad 15 lat. W tym czasie sporo się o sobie dowiedziałam, a wiele z tego zawdzięczam koleżankom z kadry i naszym kibicom. Czuję ogromną dumę z tego, dokąd zmierza ta drużyna i na zawsze pozostanę fanką żeńskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych - powiedziała piłkarka.

35-letnia zawodniczka podzieliła się przy okazji z kibicami radosną nowiną. Alex Morgan po raz drugi zostanie mamą!

- Charlie zostanie wkrótce starszą siostrą. Tak, jestem w ciąży. Choć stało się to dość niespodziewanie, jesteśmy przeszczęśliwi. Rodzina jest dla mnie wszystkim i nie byłabym w tym miejscu, gdyby mój mąż i moi bliscy nie podnosili mnie na duchu, nie motywowali i nie poświęcali się dla mnie przez ostatnie 15 lat mojej kariery sportowej - zakończyła piłkarka.

Alex Morgan grała między innymi w Portland Thorns FC, Orlando Pride, Olympique Lyon, Tottenhamie i San Diego Wave. Wśród licznych trofeów, które Amerykanka zdobyła w trakcie bogatej kariery, są między innymi dwa złota i srebro mistrzostw świata oraz złoto i brąz igrzysk olimpijskich.