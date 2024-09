Polacy w sobotę na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu - 07.09. Kiedy startują? O której godzinie?

Na trasie kolarstwa szosowego wystąpi nasz brązowy medalista z czasówki Zbigniew Maciejewski. Tym razem pojedzie w jeździe ze startu wspólnego w klasie C-1 - początek o 9:30. Na pływalni po raz trzeci na tych igrzyskach zaprezentuje się Oliwia Jabłońska - czwarta zawodniczka na dystansie 400m stylem dowolnym. Jabłońska o krążek powalczy tym razem na dystansie 100m stylem zmiennym SM10. Start eliminacji o 9:40, zaś finał mamy nadzieję, że z naszą zawodniczką o 17:38.

Sobota to również ostatni dzień zmagań naszych szermierzy na wózkach. W tym dniu nasi zawodnicy skrzyżują swoje szpady w rywalizacji drużynowej. Mocno trzymamy kciuki za nasze szpadzistki w składzie: Kinga Dróżdż, Marta Fidrych oraz Jadwiga Pacek. Nasze panie to aktualne mistrzynie Europy oraz numer jeden w światowym rankingu. Swój start rozpoczną od fazy ćwierćfinałowej - początek tej walki o 11:30 - ich przeciwniczki wyłoni 1/8 finału. Jeśli chodzi o naszych szpadzistów, którzy do turnieju przystąpią w składzie: Dariusz Pender, Michał Nalewajek oraz Michał Dąbrowski, to również zaczną swój udział od walki ćwierćfinałowej - ich przeciwnikami będą Ukraińcy - początek o godz. 12:40.

Na Stade de France bronić tytułu mistrzyni paralimpijskiej w pchnięciu kulą będzie Renata Śliwińska. Kibicować będziemy również polskim kajakarzom oraz ciężarowcom.

Warto zwrócić uwagę na mecze o medale w koszykówce na wózkach mężczyzn. O brąz zagrają Kanada, która do czołowej czwórki igrzysk paralimpijskich wraca po dwunastu latach - wtedy to zdobyła ostatnie złoto w dotychczasowej historii oraz Niemcy, które debiutują w tej fazie turnieju paralimpijskiego. Z kolei o złoto zapowiada się absolutny hit - Stany Zjednoczone vs Wielka Brytania - odpowiednio najlepsza i druga drużyna ostatnich mistrzostw świata.

STARTY POLAKÓW (SOBOTA 07.09)

KOLARSTWO SZOSOWE

9:30 - Zbigniew Maciejewski - wyścig ze startu wspólnego klasa C1 - FINAŁ

PŁYWANIE

9:30 - Alan Ogorzałek - 200m stylem zmiennym SM10 - eliminacje ew. FINAŁ - 17:30

9:40 - Oliwia Jabłońska - 100m stylem zmiennym SM10 - eliminacje ew. FINAŁ 17:38

10:09 - Michał Golus - 100m stylem motylkowym SM10 - eliminacje ew. FINAŁ 18:00

11:04 - Krzysztof Lechniak - 200m stylem dowolnym S3 - eliminacje ew. FINAŁ 19:56

TENIS STOŁOWY

12:00 - Karolina Pęk - mecz singlowy klasa WS9 - półfinał

ew.20:15 - Karolina Pęk - mecz singlowy klasa WS9 - FINAŁ

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

13:35 - Wawrzyniec Latus - do 88kg - FINAŁ

KAJAKARSTWO

10:42 - Mateusz Surwiłło - wyścig kajakowy na 200m klasa KL3 - półfinał

10:49 - Monika Kukla - wyścig kanadyjek na 200m klasa VL3 - półfinał

12:10 - Mateusz Surwiłło - wyścig kajakowy na 200m klasa KL3 - FINAŁ B

12:18 - Mateusz Surwiłło - wyścig kajakowy na 200m klasa KL3 - FINAŁ A

12:36 - Monika Kukla - wyścig kanadyjek na 200m klasa VL3 - FINAŁ A

SZERMIERKA NA WÓZKACH

11:30 - szpada drużynowo kobiet (Marta Fidrych, Kinga Dróżdż, Jadwiga Pacek) - ćwierćfinał, ew. półfinał, o brązowy medal, FINAŁ

12:40 - szpada drużynowo mężczyzn (Michał Nalewajek, Dariusz Pender, Michał Dąbrowski) - ćwierćfinał, ew. półfinał, o brązowy medal, FINAŁ

LEKKOATLETYKA

10:05 - Tomasz Pauliński - pchnięcie kulą - FINAŁ

10:36 - Michał Kotkowski - bieg na 200m - FINAŁ

11:51 - Renata Śliwińska - pchnięcie kulą - FINAŁ

Jakub Kochan