Tajemnicza kontuzja Wilfredo Leona. Kiedy słynny siatkarz wróci do gry?

Wilfredo Leon to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki. Jego przejście z Sir Safety Perugia do Bogdanki LUK Lublin to jeden z największych hitów transferowych w historii PlusLigi. Nic więc dziwnego, że kibice są zaniepokojeni absencją tego zawodnika w meczach towarzyskich przed sezonem.

Leon był z drużyną podczas IV Memoriału Franciszka Ilczuka w Białymstoku (30–31 sierpnia), ale wówczas nie zagrał. Wydawało się, że Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w lubelskiej hali Globus będzie dobrym momentem na debiut w nowych barwach. Tym bardziej, że w półfinale Bogdanka LUK zmierzyła się z byłym klubem Leona – Perugią.

Niestety, słynny przyjmujący nie zagrał. Oba mecze swojej nowej drużyny obserwował z ławki rezerwowych. Starał się jednak wynagrodzić kibicom tę sytuację – bardzo długo rozdawał autografy i robił sobie z nimi zdjęcia. Na temat tej sytuacji siatkarscy eksperci dyskutowali w studiu Polsatu Sport.

– Widzieliśmy zachowanie publiczności, oczekiwanie. Wejdzie czy nie wejdzie? Był na rozgrzewce, później zszedł, wrócił... Później był w kwadracie, podpisał jakąś piłkę, koszulkę. Jeden z kibiców zawołał go z trybun, pytając dlaczego nie grał. On odpowiedział "pogadamy jutro". W drugim dniu turnieju też go jednak nie zobaczymy – opisał sytuację z hali Marek Magiera.

– Słyszeliśmy od Andrzeja Zahorskiego, że wkrótce będzie gotowy. Widzimy, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę się rozgrzewał, ale jeśli chodzi o element ataku, to na siatce go nie widzimy. Nie wiem, co to znaczy "wkrótce". Kibice chcieliby zobaczyć go jak najszybciej. My również, bo po to trafił do PlusLigi, żeby być jasną postacią swego zespołu – powiedział Piotr Gruszka.

– To jest zupełnie naturalne, że wszyscy się niecierpliwią. Nie mówię tylko o kibicach, sponsorach i lubelskim środowisku. Wszyscy chcemy Leona na boisku. Zapala mi się lampka, gdy nikt nie jest w stanie określić konkretnej daty powrotu. Oczywiście to nie jest takie proste, bo gdy masz kontuzję, to nie jesteś w stanie powiedzieć, że o 16.00, 25 listopada, będziesz zdolny do gry. Ale jesteś to mniej więcej w stanie mniej więcej określić, bo wiesz, co to jest, jak długo się to leczy i jak długo trzeba później wracać do formy. Na dziś nie wiemy nic. Wiemy tylko, że pogadamy jutro, wkrótce, w przyszłości... Wczoraj dowiedziałem się, że w tej sprawie nie będzie komunikatu ze strony klubu – zaznaczył Jakub Bednaruk.

– Gdy słyszymy rozmowy między kibicami, to oni pytają: "Był finał igrzysk olimpijskich i on w tym finale grał. Wszystko było w porządku, więc dlaczego teraz nie jest?" – stwierdził Marek Magiera.

– Jesteśmy przekonani, że tam było takie "doprowadzanie" go do meczów. Ta kontuzja nie pojawiła się pomiędzy finałem igrzysk, a wczorajszym meczem. To nie jest coś nowego, a być może problem jeszcze z Perugii. To musi trochę potrwać. Gdybym, jako kibic, dostał konkretną informację, np. że "wyjdzie do gry w czwartej kolejce", byłbym spokojniejszy. Na razie wiemy tylko tyle, że klub i zawodnik również nie podadzą informacji w tej sprawie – dodał Jakub Bednaruk.

Bogdanka LUK Lublin zajęła trzecie miejsce w turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. W półfinale przegrała z Sir Susa Vim Perugia 1:3, a w meczu o trzecie miejsce pokonała Asseco Resovię 3:0. W pierwszym meczu nowego sezonu PlusLigi lublinianie zagrają na wyjeździe z Aluron CMC Wartą Zawiercie.