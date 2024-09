Młodzieżowa reprezentacja Polski walczy o awans na mistrzostwa Europy do lat 21. Biało-Czerwoni rywalizują w grupie D i do tej pory mogą być zadowoleni ze swoich wyników. Po siedmiu spotkaniach mają na swoim koncie pięć zwycięstw i dwie porażki. Przez to plasują się na drugim miejscu w grupie.

We wtorek przed Biało-Czerwonymi kolejne starcie w eliminacjach do czempionatu Starego Kontynentu. Ich rywalami będą Bułgarzy, którzy do tej pory uzbierali tylko dwa punkty mniej od Polaków. Przez to nadchodzące spotkanie może okazać się kluczowe, jeżeli chodzi o kwestię awansu na młodzieżowe mistrzostwa.

Początek o godzinie 18:00.