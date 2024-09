Córka legendy MMA stawia na siatkówkę. Dołączyła do mocnej drużyny

O milowym kroku w swoim siatkarskim rozwoju poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych sama Vitoria Belfort.

ZOBACZ TAKŻE: Rozliczają kadrę po klęsce na igrzyskach. "Globalizacja siatkówki nie wyszła nam na dobre"

"Jestem bardzo podekscytowana, mogąc poinformować was, że dołączam do Georgia Tech, gdzie będę kontynuowała moją karierę sportową i akademicką. Jestem wdzięczna, że otrzymałam tę niesamowitą szansę. Nie byłoby to jednak możliwe bez pomocy tych, którzy mnie wspierali. Po pierwsze chcę podziękować Bogu, następnie mojej rodzinie, która cały czas jest przy mnie. Dziękuję również trenerom i koleżankom z TEV Tribe 16 za to, bo to oni sprawili, że jestem dziś taką zawodniczką" - napisała siatkarka.

Swojej córce pogratulował - także za pośrednictwem mediów społecznościowych - Victor Belfort, były mistrz UFC w wadze ciężkiej oraz półciężkiej.

"Vivi, jestem z ciebie niezwykle dumny. Wiem, jak bardzo się starasz, by każdego dnia być lepszą w życiu sportowym, duchowym i osobistym. Zawsze pamiętaj, że sukces buduje się każdego dnia. Kocham cię" - napisał legendarny zawodnik MMA.

Vitoria, która pod koniec września skończy 17 lat, jest córką Victora Belforta i tancerki, modelki i bizneswoman Joany Prado. Para ma jeszcze dwoje dzieci: 20-letniego syna Daviego, który jest zawodnikiem futbolu amerykańskiego w drużynie uniwersyteckiej Virginia Tech, a także najmłodszą córkę Kyarę, która ma 15 lat i próbuje swych sił w lekkiej atletyce.

Georgia Tech, w której będzie grała młoda libero, rywalizuje w najwyższej w kraju uniwersyteckiej lidze sportowej, NCAA. W przeszłości barwy tej drużyny reprezentowała Julia Bergmann, świeżo upieczona brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu.