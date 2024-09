To koniec sezonu dla rywalki Igi Świątek! Poznaliśmy powód

Informację na ten temat przekazał portal Sport.ua. Ukraiński serwis zacytował wypowiedź zawodniczki.

- Miałam dobry sezon. Zakończyłam go z powodu kontuzji. Ukończenie roku w czołowej trzydziestce to nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę, że w tym sezonie częściej borykałam się z urazami - powiedziała Switolina. Jednocześnie podkreśliła, że w ostatnich turniejach nie grała na miarę możliwości właśnie ze względu na problemy zdrowotne.

2024 rok zaczął się obiecująco dla Ukrainki. Na początku stycznia dotarła do finału turnieju w Auckland, w którym musiała uznać wyższość Coco Gauff. Później jednak nie była w stanie dorównać do tego osiągnięcia. Warto wspomnieć, że Switolina aż 17-krotnie wygrywała turnieje rangi WTA. Najwyżej w rankingu była sklasyfikowana w 2024 roku, kiedy to plasowała się na trzeciej lokacie.

W 2021 roku Ukrainka wywalczyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Podczas ostatniej imprezy w Paryżu z rywalizacji odpadła w trzeciej rundzie po porażce z Barborą Krejcikovą. Natomiast z Igą Świątek Switolina grała trzy razy - dwukrotnie górą była Polka, a raz lepsza okazała się reprezentantka Ukrainy.