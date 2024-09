Przed nami mecz drugiej rundy turnieju WTA 500 w meksykańskiej Guadalajarze. O awans do ćwierćfinału powalczą Rosjanka Kamilla Rachimowa i Victoria Azarenka. Czy Białorusinka wywiąże się z roli faworytki i pokona niżej rozstawioną rywalkę? Relacja live i wynik na żywo meczu Kamilla Rachimowa - Victoria Azarenka na Polsatsport.pl.

Kamilla Rachimova w ostatnich tygodniach imponuję formą. 89. zawodniczka WTA dała się poznać polskim kibicom w zakończonym niedawno US Open. W meczu pierwszej rundy Rosjanka postawiła się Idze Świątek. Liderka rankingu długo męczyła się z Rosjanką. Ostatecznie po blisko dwóch godzinach i jednym tie-breaku Polka awansowała dalej.

Chwilę po odpadnięciu z amerykańskiego szlema Rachimowa wyleciała do Meksyku, by wziąć udział w turnieju Guadalajara Challange. 23-latka pokonała w finale Niemkę Tatjanę Marię, a teraz stanie przed szansą na dobry wynik w zawodach rangi 500. O awans do ćwierćfinału Rosjance nie będzie jednak łatwo. Jej rywalką w meczu 1/8 finału będzie doświadczona Victoria Azarenka.

Obie zawodniczki zmierzą się po raz pierwszy w historii. Rachimowa walczy o przedłużenie serii zwycięstw w Meksyku, a Azarenka spróbuje zapomnieć o nieudanym US Open w jej wykonaniu. Czy faworytka pokona rosnącą w formę Rosjankę? Przekonamy się już dziś.

