Choć Polak i Francuz zajmują odpowiednio siódmą i ósmą lokatę w rankingu dywizji do 185 funtów, to nie ma wątpliwości, że zwycięzca starcia znacząco przybliży się do walki o mistrzowski tytuł. Przypomnijmy, że Paczuski w lipcu powrócił na zwycięskie tory po dwóch porażkach. Zawodnik z Warszawy pokonał przez TKO w trzeciej rundzie Kacpra Karskiego. Z kolei Zerhouni z przytupem wszedł do klatki KSW. Najpierw błyskawicznie znokautował Bartosza Fabińskiego, a następnie również bardzo szybko poddał Boubacara Niakate. Ewentualne zwycięstwo nad Paczuskim uczyni go jednym z głównych kandydatów do walki o pas.

Przypomnijmy, że pierwotnie main event KSW 98 miał być innym. Przeciwnikiem Zerhouniego miał być Michał Michalski. Zawodnik z Wrocławia musiał jednak wycofać się z gali z powodu kontuzji. Jego miejsce zajął Paczuski.

Rozpiska lubińskiego wydarzenia przeszła kilka roszad od momentu ogłoszenia gali. Ostatecznie stanęło na 10 starciach. Ciekawie zapowiada się co-main event, w którym prawdopodobnie poznamy kolejnego pretendenta do pasa mistrzowskiego w wadze półciężkiej. Damian Piwowarczyk stoczy bój z Marcinem Wójcikiem. Interesująco powinno być również m.in. w pojedynkach Gnidko z Humburgerem, Szczepaniaka z Kaszubowskim czy Głowackiego z Kasperskim.

Karta walk KSW 98:

83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski (6-2, 5 KO) - Laid Zerhouni (13-8 1NC, 4 KO, 8 Sub)

93 kg/205 lb: Damian Piwowarczyk (8-3, 4 KO, 3 Sub) - Marcin Wójcik (19-9, 11 KO, 6 Sub)

93 kg/205 lb: Bohdan Gnidko (10-2, 6 KO, 4 Sub) - Dominik Humburger (8-1, 7 KO)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak (10-3, 6 KO, 2 Sub) - Krystian Kaszubowski (11-4 1NC, 2 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Zuriko Jojua (9-2, 1 KO, 4 Sub) - Werlleson Martins (18-6, 6 KO, 8 Sub)

93 kg/205 lb: Krzysztof Głowacki (1-0, 1 KO) - Dawid Kasperski (1-0)

80 kg/176 lb: Daniel Skibiński (21-9, 7 KO, 2 Sub) -. Leonardo Damiani (12-7-1, 3 KO, 6 Sub)

61,2 kg/135 lb: Mariusz Joniak (12-5, 2 KO, 8 Sub) - Islam Djabrailov (10-5, 2 KO, 3 Sub)

80 kg/176 lb: Borys Borkowski (4-3, 3 KO) - Steven Krt (5-3, 1 KO, 2 Sub)

70,3 kg/155 lb: Kacper Fornalski (0-0) - Aleksander Budziłek (1-0, 1 Sub)