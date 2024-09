Pierwszy taki mecz w historii snookera. Tego jeszcze nie było!

Reanne Evans i Mink Nutcharut zmierzyły się w ramach meczu kwalifikacyjnego do snookerowego English Open. Było to pierwsze spotkanie w historii, w którym dwie kobiety rywalizowały ze sobą w starciu rankingowego turnieju.

Evans i Nutcharut to niezwykle utytułowane zawodniczki. Reprezentantka Tajlandii to mistrzyni świata z 2022 roku, a Evans jest prawdziwą legendą snookera, jeśli chodzi o zmagania kobiet. Dość powiedzieć, że to 12-krotna mistrzyni świata, 12-krotna triumfatorka turnieju UK Championship czy 10-krotna zwyciężczyni Mastersa.

Obie snookerzystki rywalizują również w main tourze, gdzie mierzą się z najlepszymi snookerzystami na świecie. Tym razem losowanie ułożyło się w taki sposób, że Evans i Nutcharut... zmierzyły się ze sobą. W pierwszej żeńskiej rywalizacji w ramach main touru górą okazała się Nutcharut, wygrywając 4:2.

Reprezentantka Tajlandii wywalczyła awans do kolejnej rundy eliminacji English Open, gdzie zmierzy się z niezwykle doświadczonym Rickym Waldenem.

Reanne Evans - Mink Nutcharut 2:4