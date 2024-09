Ostatni sezon PlusLigi był pełen emocji i niespodzianek. Mistrzem Polski została drużyna Jastrzębskiego Węgla, która w finałowej serii pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie dwa do jednego. Trzecie miejsce zajął Projekt Warszawa, pokonując Asseco Resovię w rywalizacji o brązowy medal po dwóch spotkaniach. Nowe rozgrywki zapowiadają się równie emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na pierwsze mecze, aby zobaczyć, jak ich ulubione drużyny poradzą sobie w nowych składach.

W poprzednim sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie zaprezentowała się znakomicie, kończąc rozgrywki na drugim miejscu po porażce z Jastrzębskim Węglem. W przerwie między sezonami doszło jednak do kilku istotnych zmian w składzie. Z drużyną pożegnał się kluczowy zawodnik, Trevor Clevenot, który przeniósł się do tureckiego T.C. Ziraat Bankasi Spor Kulubu. Francuski przyjmujący spędził w Zawierciu jeden sezon. W jego miejsce do zespołu dołączył Aaron Russell, który jest czołową postacią reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Kibice z niecierpliwością czekają również na debiut innych nowych zawodników, m.in. Kyle'a Ensinga, Mobina Nasriego, czy Jakuba Nowosielskiego.

Bogdanka LUK Lublin również przeszła znaczące zmiany przed rozpoczęciem nowego sezonu. Największym wzmocnieniem zespołu jest bez wątpienia Wilfredo Leon, jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. Jego przybycie do Lublina wywołało ogromne emocje wśród kibiców i ekspertów. Przyjmujący ma być kluczowym elementem w strategii zespołu na nadchodzący sezon. W rozegranym w miniony weekend Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza słynny siatkarz nie pojawił się na boisku. Po turnieju klub postanowił wydać komunikat, w którym poinformował, że debiut Leona w lubelskiej ekipie jest planowany na jeden z pierwszych meczów nowego sezonu PlusLigi.

Relacja i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20:30.