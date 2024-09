Karol Kłos postanowił zabrać głos. Chodzi o przełożony mecz

Asseco Resovia Rzeszów w swoim kolejnym meczu w tym sezonie PlusLigi miała zmierzyć się w swojej hali z PSG Stalą Nysa. To spotkanie zostało jednak przełożone na prośbę ekipy gości. Powodem decyzji o przeniesieniu spotkania na inny termin jest bardzo trudna sytuacja powodziowa w powiecie nyskim oraz w samym mieście Nysa.

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo głosów krytyki dotyczących zachowania włodarzy klubu z Rzeszowa. Niektórzy kibice zarzucali im, że za późno podjęli decyzję o wyrażeniu zgody na przełożenie meczu, przez co siatkarze z Nysy nie mogli szybko wrócić do swoich bliskich w tak trudnym momencie.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać kapitan Resovii - Karol Kłos. Polski siatkarz opublikował kilka wpisów na swoim koncie na platformie X (wcześniej Twitter).

"Rozpętała się ogromna burza, która nikomu nie jest potrzebna. Czuję się wywołany do odpowiedzi. Razem z chłopakami z Resovii nie wyobrażaliśmy sobie grać meczu dzisiaj przeciwko Stali. Bardzo dobrze, że on się nie odbędzie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo rodzin chłopaków z Nysy. Zamiast odpowiadać w SM na wszystkie zarzuty, nakręcać to jeszcze bardziej, wolałem wieczorem wykonać kilka telefonów i działać. Bardzo łatwo kogoś ocenić, skreślić czy pogrążyć, gdy nie wiesz wszystkiego. Jeszcze łatwiej gdy nie lubisz człowieka, klubu lub organizacji. Życzę wszystkim spokoju i zdrowia na zagrożonych terenach, bo to dziś jest najważniejsze" - napisał Kłos.