Kłopoty Cristiano Ronaldo. Opuści start Ligi Mistrzów

Klub słynnego Portugalczyka poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że niedyspozycja zawodnika wynika z infekcji wirusowej.

"Kapitan Al-Nassr nie czuł się dobrze, a lekarze zdiagnozowali u niego infekcję wirusową. Sztab medyczny potwierdził, że piłkarz musi zostać w domu i odpocząć. W związku z tym nie poleci on z drużyną do Iraku. Naszemu kapitanowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu na Twitterze.

CR7 dołączył do Al-Nassr w styczniu 2023 roku. W barwach saudyjskiego klubu zagrał w 69 meczach, w których strzelił 62 gole i zanotował 17 asyst. Jego kontrakt z ekipą "Rycerzy Nadżdy" obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

W ubiegłym sezonie drużyna Cristiano Ronaldo zakończyła zmagania w Azjatyckiej Lidze Mistrzów na ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym triumfatorem rozgrywek, Al-Ain FC.