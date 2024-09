Siatkarska liga bez mistrza i wicemistrza! W rozgrywkach zagra tylko 5 zespołów

Zaledwie pięć drużyn zagra w sezonie 2024/2025 w ukraińskiej siatkarskiej Superlidze kobiet. Do rozgrywek nie przystąpią ani mistrz (SC Prometej Dnipro), ani wicemistrz (Alanta) z ubiegłego roku...

Ekipa Prometej, która przez poprzedni sezon przeszła jak burza, wygrywając wszystkie (!) 23 mecze stosunkiem 3:0, przestała istnieć po tym, jak działacze klubu, z jego założycielem Wołodymyrem Dubynskim na czele, znaleźli się pod lupą policji. Zarzuca się im liczne przestępstwa natury skarbowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją!

Dubynski w połowie sierpnia poinformował, że ze względu na wycofanie się sponsorów oraz czekające działaczy i podmioty je wspierające długie procesy, nie jest możliwe funkcjonowanie SC Prometej Dnipro w dotychczasowej formie.

- Jestem zmuszony poinformować was, że klub sportowy Prometej, wielokrotny siatkarski mistrz Ukrainy wśród kobiet i mężczyzn, regularny uczestnik rywalizacji w europejskich pucharach, jak również Akademia Prometej, przestają istnieć ze względu na naciski organów ścigania. Ja z kolei składam oficjalną rezygnację z funkcji przewodniczącego Zawodowej Ligi Siatkówki Ukrainy i wiceprzewodniczącego Siatkarskiej Federacji Ukrainy - powiedział Dubynski w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

W rozgrywkach Superligi kobiet nie zobaczymy również ubiegłorocznego wicemistrza kraju, Alanty, która również przestała istnieć, a także klubu Regina-MEGU Równe, która wycofała się ze względu na problemy finansowe i kadrowe.

Do sezonu 2024/2025 przystąpi zatem tylko pięć drużyn: Bukowynka Czerniowce, Dobrodiy-Uniwersytet Medyczny-SHVSM Winnica, SK Balta, Galiczanka-ZUNU Tarnopol oraz Naftusia Truskawiec.

Jak podaje ukraiński "Sport", ze względu na nieobecność dwóch najlepszych ekip poprzednich rozgrywek, starcie o Superpuchar Ukrainy zostanie rozegrane pomiędzy brązowymi medalistkami z ubiegłego sezonu (Bukowynką) a... trzecią drużyną Pucharu Ukrainy, SK Balta.

Jeżeli chodzi o ligę, to w fazie zasadniczej wszystkie drużyny zagrają ze sobą po cztery mecze (dwa u siebie i dwa na wyjeździe). Po 16-kolejkowej pierwszej fazie cztery najlepsze zespoły awansują do półfinałów fazy play-off, które - podobnie jak rywalizacja w finale - toczyć się będą do trzech zwycięstw.