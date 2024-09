Siatkarska Liga Mistrzów opóźniona. Znamy powody

Drużyna z Ukrainy miała zainaugurować rozgrywki Ligi Mistrzów, mierząc się w meczach rundy wstępnej z cypryjską Omonią Nikozja i łotewskim SK Jekabpils Lusi. Gigantyczne problemy prawne włodarzy SC Prometej sprawiły jednak, że wielosekcyjny klub praktycznie przestał istnieć, o czym już w połowie sierpnia informował jego założyciel Wołodymyr Dubynski.

Działaczom Prometej Dnipro zarzuca się liczne przestępstwa natury skarbowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją!

- W chwilach, w których ukraiński biznes walczy o przetrwanie, to właśnie my, przedsiębiorcy, płacimy podatki, zapewniamy rodakom miejsca pracy i od początku inwazji wspieramy naszą armię. W czasie trwania wojny firma ubezpieczeniowa Prometej przekazała ukraińskiemu wojsku zestaw dronów H10 Poseidon II, drobny FPV oraz mnóstwo innego sprzętu o łącznej wartości ponad 30 milionów hrywien (ponad 2,8 mln złotych). Ja sam zawsze byłem mecenasem ukraińskiego sportu i pociągałem za sobą ludzi, którzy gotowi byli zainwestować w jego rozwój. A co dzisiaj mamy? Straciliśmy wsparcie finansowe sponsorów, którzy nie chcą ponosić strat wizerunkowych w związku z tym, co się dzieje wokół naszego sportu. A to właśnie korzyści wizerunkowe były istotą ich zaangażowania finansowego w kluby sportowe. Korzyści wizerunkowe, które służby odebrały im, nagłaśniając prowadzone przeciwko nam śledztwo. Jestem zmuszony poinformować was, że klub sportowy Prometej, wielokrotny siatkarski mistrz Ukrainy wśród kobiet i mężczyzn, regularny uczestnik rywalizacji w europejskich pucharach, jak również Akademia Prometej, przestają istnieć ze względu na naciski organów ścigania. Ja z kolei składam oficjalną rezygnację z funkcji przewodniczącego Zawodowej Ligi Siatkówki Ukrainy i wiceprzewodniczącego Siatkarskiej Federacji Ukrainy - mówił w sierpniu Dubinsky w rozmowie z ukraińskim "Sportem".

Rozwiązanie SC Prometej Dnipro sprawiło, że do dalszego etapu walki o siatkarską Ligę Mistrzów bez konieczności rozgrywania spotkań rundy wstępnej awansowały wspomniane już cypryjska Omonia Nikozja oraz SK Jekabpils Lusi z Łotwy.

Tegoroczny sezon LM rozpocznie się więc dopiero za tydzień (17 września), meczem ćwierćfinału rundy kwalifikacyjnej pomiędzy Strumicą a Olympiakosem Pireus.

W sezonie 2024/2025 w najważniejszych klubowych siatkarskich rozgrywkach w Europie wystąpią trzy polskie zespoły: Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa.

Mecze Ligi Mistrzów siatkarzy będzie można oglądać na sportowych antenach Polsatu.