Exodus ukraińskich siatkarek. Zostały zmuszone do szukania nowych klubów

W ubiegłym sezonie "Biało-Czerwone" przeszły przez rozgrywki Superligi jak burza, wygrywając wszystkie (!) 23 mecze po 3:0. Co ciekawe, Prometej żadnego z 54 wygranych setów nie musiał rozstrzygać grą na przewagi, a na palcach jednej ręki można policzyć te, które ukraińskie hegemonki kończyły wynikiem 25:23. Dużo więcej było takich, w których ekipa z Dniepra nie pozwalała rywalkom wychylić się na dwucyfrową zdobycz punktową. Największe baty zebrała drużyna SK Balta-BPK, która w półfinale przegrała jednego seta do... 4!

Prometej nie obroni jednak tytułu. Wołodymyr Dubynski, założyciel klubu, poinformował kilka dni temu, że ze względu na toczące się przeciw niemu postępowania, wszystkie sekcje Prometej... przestają istnieć! Działaczom Prometej Dnipro zarzuca się liczne przestępstwa natury skarbowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją!

Zawodniczki, które stanowiły o sile tej drużyny, zostały zatem zmuszone do szukania sobie nowych pracodawców. Większość z nich zdecydowała się na kontynuowanie karier za granicą. Switłana Dorsman, o czym pisaliśmy już na łamach Polsatsport.pl, wybrała grę w Tauron Lidze, podpisując kontrakt z Metalkas Pałacem Bydgoszcz.

Rozgrywająca Daria Szargorodzka przeniosła się do Kazachstanu, gdzie będzie reprezentowała barwy Żetysu, jej kandydatka do gry na tej pozycji, Wiktoria Olyjnik, wyjedzie do Novej Goricy na Słowenii, środkowa bloku Anastazja Majewska wybrała grę w rumuńskim Dinamie Bukareszt, przyjmująca Jewgienija Chober będzie kontynuowała karierę na Węgrzech, w stołecznym Ujpescie, a atakująca Wiktoria Danczak wybierze się aż do Korei Południowej, gdzie w najbliższym sezonie zagra w Hwaseong IBK Altos.

Dużo wcześniej z klubem pożegnały się wszystkie zagraniczne zawodniczki. Serbka Marta Drpa będzie grała w greckim PAOK-u, jej rodaczka Bojana Milenković i Turczynka Ege Melisa Bukmen podpisały kontrakty z tureckim Belediyesporem, zaś Azerka Olena Charczenko wystąpi w rumuńskim klubie Alba Blaj.