Nowe wieści w sprawie Zalewskiego. Zasłużony klub chce wykorzystać sytuację

Przyszłość Nicoli Zalewskiego wciąż pozostaje niepewna, ale duże zainteresowanie jego sytuacją wykazuje ligowy rywal AS Romy - Fiorentina. Po nieudanych negocjacjach z Galatasaray, polski skrzydłowy może znaleźć nowe możliwości we Włoszech. Jego kontrakt z Romą wygasa za niecały rok, co otwiera drzwi do potencjalnego transferu.

Saga transferowa z udziałem Zalewskiego była pełna zwrotów akcji. Początkowo wydawało się, że polski skrzydłowy przeniesie się do Galatasaray, jednak negocjacje utknęły na mieliźnie. W ostatniej chwili skrzydłowy zdecydował się odrzucić ofertę tureckiego klubu, mimo wcześniejszego otwarcia na ten transfer. Powodem była jego chęć pozostania w Romie oraz brak pełnego przekonania co do przeprowadzki do Turcji.

Fiorentina od kilku dni wykazuje duże zainteresowanie sytuacją Zalewskiego. Klub z Florencji widzi w nim potencjalne wzmocnienie i monitoruje jego sytuację kontraktową. Umowa 22-latka z Romą wygasa 30 czerwca przyszłego roku, co otwiera możliwość pozyskania go na zasadzie wolnego transferu. Jak podaje portal Tuttomercatoweb.com, dyrektor sportowy Fiorentiny, Daniele Prade, dostrzegł w tej sytuacji okazję i wraz ze swoimi współpracownikami intensywnie pracuje nad tym, aby sprowadzić Polaka do swojego zespołu.

"Viola" to klub z bogatą historią i tradycjami. W przeszłości barwy tego klubu reprezentowali m.in. Artur Boruc, Jakub Błaszczykowski czy Krzysztof Piątek. Fiorentina ma na swoim koncie dwa mistrzostwa Włoch, sześć Pucharów Włoch oraz jedno zwycięstwo w Pucharze Zdobywców Pucharów. Klub regularnie rywalizuje w europejskich pucharach, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla wielu zawodników.