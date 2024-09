Będzie zwrot akcji w sprawie Zalewskiego? Zaskakujące wieści z Rzymu

Daniele De Rossi nie jest już trenerem AS Roma. Legenda tego klubu została zwolniona zaledwie po czterech kolejkach nowego sezonu Serie A. Informację o tym przekazał znany dziennikarz z Półwyspu Apenińskiego - Fabrizio Romano, co niedługo później potwierdził klub ze stolicy Italii. Zmiana szkoleniowca może mieć duży wpływ na przyszłość Nicoli Zalewskiego, który został odsunięty od pierwszej drużyny.

Informacja o zwolnieniu De Rossiego jest o tyle zaskakująca, że stery w AS Roma objął zaledwie w styczniu tego roku. Pod jego wodzą rzymianie zanotowali jednak falstart w tym sezonie Serie A, czego dowodem tylko trzy punkty w czterech meczach. Ekipa z "Wiecznego Miasta" wciąż czeka na premierowe zwycięstwo po remisach z Cagliari, Juventusem, Genoą oraz porażką z Empoli.

To właśnie De Rossi ostatnio wypowiadał się na temat przyszłości Zalewskiego, który został odsunięty od zespołu po tym, jak nie chciał przejść do Galatasaray. Klub z Turcji był już dogadany z Romą w sprawie transferu, ale obrońca naszej kadry powiedział "nie".

To bardzo mocno zdenerwowało działaczy z Rzymu, którzy postanowili ukarać Polaka. Wcześniej młody piłkarz mógł liczyć na regularne występy pod wodzą De Rossiego, który podobnie jak jego poprzednik - Jose Mourinho, chętnie na niego stawiali.

- Nie sądzę, żeby był to ostateczny wybór. Klub podjął taką decyzję i dowiedziałem się o tym kilka dni temu. Jeśli uda im się dojść do porozumienia i przedłuży umowę, wówczas ponownie trafi do składu - mówił niedawno De Rossi, dając nadzieję, że Zalewski skończy okres banicji.

Tymczasem odejście De Rossiego jeszcze bardziej komplikuje sytuację Polaka. Nie wiadomo bowiem, czy nowy trener Romy będzie chciał mieć go w swoim składzie. Zalewski może nie mieć wyjścia i będzie zmuszony szukać klubu gdzieś indziej lub na nowo walczyć o miejsce w pierwszej drużynie. A to zła wiadomość również w kontekście jego gry w reprezentacji Polski, która już w październiku rozegra dwa mecze w Lidze Narodów - z Portugalią oraz Chorwacją.

De Rossi to prawdziwa legenda klubu AS Roma. 41-latek grał w niej praktycznie przez całą swoją karierę - w latach 2000-2019. Wystąpił w 616 spotkaniach, strzelając 63 gole. Zdobył z nią dwa Puchary Włoch, Superpuchar Włoch i czterokrotnie był wicemistrzem kraju. W 2006 roku z reprezentacją Italii sięgnął po mistrzostwo świata, natomiast sześć lat później po wicemistrzostwo Europy.