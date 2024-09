Drużyna na (historyczny) złoty medal!

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Gratuluję historycznego triumfu w rozgrywkach Europejskiej Ligi Beach Soccera. Zdążył już Pan ochłonąć po tym sukcesie jaki pańskie podopieczne osiągnęły w turnieju finałowym we włoskim Alghero?

Mateusz Sroka, trener reprezentacji Polski: Nie da się ukryć, że trochę to trwało zanim na dobre dotarło do mnie co udało nam się osiągnąć w tych rozgrywkach. Miło się wraca do tych wydarzeń, bo ta reprezentacja funkcjonuje od 2022 roku. W krótkim czasie udało nam się osiągnąć naprawdę bardzo wiele.

W zeszłym roku prowadzona przez Pana drużyna zajęła czwarte miejsce na Igrzyskach Europejskich, których byliśmy gospodarzem, a na najniższym stopniu podium zakończyliście rywalizację w Europejskiej Lidze Beach Soccera. Progres jaki w tym czasie zrobiliście jest bardzo widoczny.

Zmagania w Igrzyskach Europejskich kończyliśmy z niedosytem, bo nie odstawaliśmy od ścisłej czołówki i liczyliśmy na więcej. W półfinale niefortunnie przegraliśmy z Hiszpankami, a potem w meczu o trzecie miejsce po rzutach karnych lepsze od nas okazały się Portugalki. W czasie mistrzostw Polski grały w klubach naszej Ekstraklasy reprezentantki Hiszpanii i na ich tle nasze zawodniczki naprawdę nie odstawały. Od początku mojej pracy z reprezentacją każde zgrupowanie staramy się maksymalnie wykorzystać i bardzo solidnie pracujemy, aby podnieść umiejętności i poprawić naszą grę.

W eliminacjach, które zostały rozegrane w Nazare wygraliście z Ukrainkami i Angielkami, przegrywając jedynie z Portugalią 1:3.

Portugalki nas zaskoczyły jeżeli chodzi o taktykę. My chcemy grać ofensywnie, z wykorzystaniem bramkarki. W tym meczu nasze rywalki umiejętnie nas neutralizowały, przez co mieliśmy problemy z prowadzeniem gry. Przed turniejem finałowym chcieliśmy zmienić naszą taktykę choćby pod kątem meczu z Portugalią i przez dwa dni na zgrupowaniu przed wylotem na Superfinał w Alghero, solidnie pracowaliśmy nad zasadami gry w momencie w którym przeciwnik broni tak jak robił to zespół z Portugalii.

W turnieju finałowym we Włoszech w pierwszym meczu grupowym pokonaliście Szwajcarię 3:0, a potem przegraliście po rzutach karnych z Anglią i 1:5 z Hiszpanią. Na szczęście te wyniki dały wam ostatecznie awans do półfinału.

Mimo wygranej z reprezentacją Szwajcarii, zawodniczki nie były do końca zadowolone ze swojej gry. Na pomeczowej analizie pokazaliśmy, że ich niedosyt był nieuzasadniony. To był naprawdę trudny mecz z wymagającym przeciwnikiem, ale dziewczyny zagrały go naprawdę dobrze, co potwierdziły ich indywidualne statystyki. Nasze zawodniczki przebiegły w tym meczu dużo na wysokiej intensywności, co w połączeniu z jakością piłkarska dało zdecydowane zwycięstwo. Mecz z Hiszpankami toczony był przy bardzo mocno wiejącym wietrze. Tercję, gdy graliśmy z wiatrem, zremisowaliśmy 1:1, a w pozostałych grając już pod wiatr, nie byliśmy w stanie powalczyć o lepszy wynik. Na szczęście był to tylko mecz grupowy, który jak się okazało o niczym nie decydował.

Półfinał z Włoszkami to była niewiadoma, ale zagraliście koncertowo pokonując gospodynie 3:0.

Ozdobą tego meczu był gol strzelony przez Kasię Gozdek, która popisała się fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego. Byliśmy przygotowani do tego meczu pod względem fizycznym jak i taktycznym. Włoszki stworzyły sobie dwie, trzy dogodne sytuacje do zdobycia bramki ale fantastycznie dysponowaną Ada Banaszkiewicz nie dopuściła do straty bramki. Nasze zwycięstwo było efektowne i w pełni zasłużone.

Finał z Portugalią to już była prawdziwa demolka w waszym wykonaniu, bo wygraliście to spotkanie aż 5:1.

Nigdy wcześniej nie udało nam się wygrać z tą drużyną. Już wspominałem, że po tym przegranym meczu w eliminacjach bardzo dokładnie analizowaliśmy ich grę i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Teraz udało nam się je zaskoczyć, czego efektem było to efektowne zwycięstwo i historyczna wygrana w rozgrywkach Europejskiej Ligi Beach Soccera. Od samego początku mieliśmy mecz pod naszą kontrolą. Zawodniczki znakomicie realizowały założenie taktyczne i rywalki w tym spotkaniu nie miały nic do powiedzenia.

Poza historycznym zwycięstwem w rozgrywkach Europejskiej Ligi Beach Soccera, otrzymaliście także dwie z trzech nagród indywidualnych. Najskuteczniejszą zawodniczką została Hiszpanka Adriana Manau, ale najlepszą bramkarką wybrano Adrianę Banaszkiewicz, a tytuł najbardziej wartościowej zawodniczki turnieju otrzymała Paulina Bednarska.

Wspominałem, że chcemy grać ofensywnie, z wykorzystaniem bramkarek. Zarówno Adriana Banaszkiewicz jak i Karolina Palacios bardzo dobrze grają nogami i obie, poza świetną postawą w bramce, dały nam dużo możliwości przy kreowaniu akcji ofensywnych. Wyróżnienie mogła otrzymać tylko jedna z nich, a z racji tego, że w półfinale i finale świetnie broniła Banaszkiewicz, więc to ona zgarnęła tę statuetkę. Jeśli chodzi o nagrodę dla Pauliny Bednarskiej, to również jesteśmy bardzo z tego faktu zadowoleni. Paulina wykonała duży progres pod kątem swoich umiejętności, prezentowała na turnieju wysoki poziom oraz dołożyła kilka ważnych bramek.

Wyniki reprezentacji Polski w Europejskiej Lidze Beach Soccera:

Turniej eliminacyjny (Nazare; 30.08 – 1.09):

Polska – Ukraina 3:1. Gole dla Polski: Dagmara Suskiewicz, Dagmara Świt, Justyna Matusiak

Polska – Anglia 5:1. Gole dla Polski: Adriana Banaszkiewicz, Wendy Martin (samobój), Aleksandra Sudyk, Dagmara Świt, Weronika Cykman

Polska – Portugalia 1:3. Gol dla Polski: Dagmara Świt

Tabela:

1. Portugalia 3 6 9-3 (+4)

2. Polska 3 6 9-5 (+4)

3. Ukraina 3 4 6-5 (+1)

4. Anglia 3 0 3-14 (-11)

Superfinał (Alghero; 10-15.09):

Polska – Szwajcaria 3:0. Gole dla Polski: Dagmara Suskiewicz, Justyna Matusiak, Magdalena Szpera

Polska – Anglia 3:4 (po dogrywce). Gole dla Polski: Paulina Bednarska (3)

Polska – Hiszpania 1:5. Gol dla Polski: Wiktoria Słowy

Tabela:

1. Hiszpania 3 9 25-6 (+19)

2. Polska 3 3 7-9 (-2)

3. Szwajcaria 3 3 8-10 (-2)

4. Anglia 3 2 7-22 (-15)

Półfinał: Polska – Włochy 3:0. Gole dla Polski: Katarzyna Gozdek, Justyna Matusiak, Aleksandra Sudyk

Finał: Polska – Portugalia 5:1. Gole dla Polski: Justyna Matusiak (2), Aleksandra Sudyk, Wiktoria Słowy, Magdalena Szpera

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Europejskiej Ligi Beach Soccera (Alghero 2024):

Bramkarki: Adriana Banaszkiewicz (Pogoń Tczew), Karolina Palacios (Red Devils Chojnice).

Zawodniczki z pola: Weronika Cykman, Katarzyna Gozdek, Wiktoria Słowy, Aleksandra Sudyk, Dagmara Świt, Magdalena Szpera (wszystkie Red Devils Chojnice), Paulina Bednarska (FC 10 Zgierz), Angelika Kwiatkowska (Pogoń Tczew), Justyna Matusiak (Czarni Rząśnia), Dagmara Suskiewicz (Sparta Daleszyce).

Trener: Mateusz Sroka. Tomasz Poźniak (asystent trenera), Wiktor Tiedtke (trener bramkarek), Dagmara Grad, Marcin Wolski (analityk), Jakub Wasilewski (fizjoterapeuta), Artur Cymer (administrator), Dominika Łapińska (kierownik).

Ponadto w tym roku pomagali: Julita Szumińska, Patrycja Świąder, Karol Pałka, Mateusz Złotowski, Antoni Kordos.