W siatkarskiej PlusLidze nie brakuje zagranicznych gwiazd. Przyjeżdżają do Polski, aby grać w czołowych zespołach Europy oraz solidnie zarobić. Nie od dziś wiadomo, że w PlusLidze najlepsi mogą liczyć na dobre pieniądze. Te transfery to najprawdopodobniej najdroższe transakcje w historii polskiej ligi.

Ile zarabiają najlepsi zagraniczni siatkarze w PlusLidze?



W przeciwieństwie do piłki nożnej, transfery w siatkówce owiane są tajemnicą. Kwoty nie przedostają się do mediów. Domyślamy się jednak, że są odpowiednio niższe. Klauzulą poufności objęte są również zarobki poszczególnych zawodników. Można się jednak domyślać, ile zarabiają najlepsi z nich. Czasami szczątkowe informacje przedostają się do mediów. Przy określaniu zarobków pod uwagę brane są też m.in. doświadczenie, wiek i dotychczasowe sukcesy danego siatkarza.

Zobacz także: Szybka reakcja polskiego klubu! Znaleziono zastępstwo za kontuzjowaną siatkarkę

Wilfredo Leon. Czy to najlepiej zarabiający siatkarz PlusLigi?



Wilfredo Leon po raz pierwszy w karierze występuje w PlusLidze. Sezon 2024/2025 spędzi w Bogdance LUK Lublin. Do Polski przyjechał jako najlepiej zarabiający siatkarz świata. We włoskim Sir Safety Perugia mógł liczyć na pensję roczną w okolicach 1,25 mln euro. Domyślamy się, że w Polsce będzie to nieco mniej. W mediach pojawiają się informacje o tym, że Wilfredo Leon w Lublinie może liczyć na roczne zarobki w okolicach 800-900 tysięcy euro. Wydaje się, że ta kwota nie jest oderwana od rzeczywistości. Pieniądze te robią wrażenie na zwykłym śmiertelniku.

Ile zarabia Aaron Russell w Warcie Zawiercie?



Przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 wielkim echem w mediach odbił się transfer Aarona Russella do Aluron CMC Warty Zawiercie. W ostatnich latach zawodnik ten należał do najlepiej zarabiających na świecie. Jeszcze kilka lat temu w Gas Sales Piaenza mógł liczyć na pensję roczną w granicach 450 tysięcy euro. Wydaje się, że na podobną wypłatę może liczyć w Aluron CMC Warcie Zawiercie, co czyni go jednym z najlepiej zarabiających siatkarzy PlusLigi. Oczywiście to dane szacunkowe, ponieważ nie mamy dostępu do oficjalnych informacji.

W Skrze miał jeden z najwyższych kontraktów w historii PlusLigi



Serb Aleksandar Atanasijević występował w PlusLidze w sezonach 2011-2013 oraz 2021-2023. Podczas drugiego pobytu w Skrze Bełchatów mógł liczyć na olbrzymie zarobki. W mediach pojawiały się informacje o tym, że serbski atakujący za rok gry w PlusLidze inkasował około 600 tysięcy euro. Bez wątpienia to jeden z najwyższych kontraktów w historii PlusLigi i prawdopodobnie najwyższy w Skrze Bełchatów. Obecnie Serb występuje w greckim Olympiakosie Pireus i spodziewamy się tego, że tam również może liczyć na sowitą wypłatę.

Wysokie zarobki Toreya DeFalco w Resovii



Przed tym sezonem z Asseco Resovią Rzeszów pożegnał się Amerykanin Torey DeFalco. Przyjmujący w ekipie z Podkarpacia występował w latach 2022-2024 po tym, jak przeniósł się z Indykpolu AZS Olsztyn. W najlepszym swoim momencie mógł inkasować pensję w granicach 350-400 tysięcy euro za rok gry w PlusLidze. On również plasuje się w czołówce najdroższych transferów polskiej ligi. Obecnie występuje w japońskim JTEKT Stings. Wśród najlepiej opłacanych obcokrajowców w historii PlusLigi z pewnością znajdowali się również m.in.: Dick Kooy, Filippo Lanza czy Georg Grozer.

To nieoficjalny rekord transferowy w siatkówce



Kto dzierży miano najdroższego transferu w historii siatkówce? W 2020 roku jego bohaterem stał się Rosjanin Jegor Kljuka. Ten przeszedł z Fakiełu Nowy Urengoj do Zenitu Sankt Petersburg. Według nieoficjalnych informacji nowy klub za pozyskanie tego zawodnika zapłacił 2 miliony euro. Na ten moment trudno wyobrazić sobie, by jakikolwiek siatkarski zespół pobił ten wynik.

Polsat Sport