Spotkanie lepiej rozpoczęli olsztynianie (2:5, 4:9), którzy szybko złapali właściwy rytm. Grali skutecznie, mieli wyraźną przewagę w ataku i punktowali słabo dysponowanych w tym secie gospodarzy. W środkowej części seta wynik wyraźnie się rozjechał (7:14, 9:17 – po asie Pawła Cieślika). Siatkarze z Olsztyna kontrolowali sytuację i zamknęli seta punktowym blokiem (15:25).

Zobacz także: Indykpol AZS Olsztyn – kadra na sezon 2024/2025. Siatkarze, trener, transfery

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Sygnał do lepszej gry ekipy z Suwałk dał asem serwisowym Quentin Jouffroy (7:4), skutecznie w ataku prezentował się Bartosz Filipiak i gospodarze budowali punktową zaliczkę (12:7). Później wynik się rozjechał, olsztynianie nie byli w stanie nawiązać walki i Ślepsk idealnie zrewanżował się rywalom za poprzednią partię, wygrywając 25:15. Na zakończenie asem popisał się Paweł Halaba.

Set numer trzy był bardziej wyrównany od poprzednich. Gra toczyła się przy przewadze zespołu z Suwałk, ale siatkarze Indykpolu AZS kilka razy doprowadzali do remisu, a do stanu 18:17 utrzymywali punktowy kontakt. W końcówce gra olsztynian zupełnie się posypała, co bezlitośnie wykorzystał Ślepsk. Gospodarze wygrali kilka akcji z rzędu (24:18), a w ostatniej akcji goście pogubili się po ataku Halaby (25:19).

Suwalczanie dobrze otworzyli czwartą partię (8:5), ale wynik szybko się odwrócił po zagrywkach Nicolasa Szerszenia (8:9). W środkowej części seta goście mieli dwa oczka przewagi (12:14) i wówczas poszła punktowa seria Ślepska przy zagrywkach Halaby (19:14). To właściwie rozstrzygnęło seta, bo olsztynianie nie byli już w stanie odrobić strat. Końcówka to koncertowa gra gospodarzy. Konrad Stajer wywalczył piłkę meczową (24:18), a Halaba zakończył rywalizację atakiem blok-aut (25:19).

Skrót meczu Ślepsk Malow - Indykpol AZS:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (22), Paweł Halaba (13), Quentin Jouffroy (13), Konrad Stajer (11) – Ślepsk Malow; Manuel Armoa (14), Nicolas Szerszeń (12), Jan Hadrava (11) – Indykpol AZS. Siatkarze Ślepska byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (5–2) oraz blokiem (12–10). MVP: Bartosz Filipiak (19/32 = 59% skuteczności w ataku + 3 bloki).

MKS Ślepsk Malow Suwałki – Indykpol AZS Olsztyn 3:1 (15:25, 25:15, 25:19, 25:19)

Ślepsk: Henrique Honorato, Konrad Stajer, Bartosz Filipiak, Paweł Halaba, Quentin Jouffroy, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Damian Wierzbicki, Bartosz Firszt. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

AZS: Nicolas Szerszeń, Paweł Cieślik, Jan Hadrava, Manuel Armoa, Szymon Jakubiszak, Eemi Tervaportti – Kuba Hawryluk (libero) oraz Daniel Gąsior, Jakub Majchrzak, Mateusz Janikowski, Karol Jankiewicz. Trener: Juan Manuel Barrial.