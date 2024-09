Jarosław Królewski przerwał milczenie. Skomentował ostatnie decyzje Wisły Kraków

Przypomnijmy - w poniedziałek Wisła niespodziewanie zwolniła trenera Kazimierza Moskala. Jak się okazało, nie był to koniec zmian. Pracę stracił też między innymi wieloletni kierownik Jarosław Krzoska.

"Choć zmiany dotyczyły konkretnych osób, to były one nieodzowne w kontekście konieczności szerokiej reformy funkcjonowania klubu. Nie jest to działanie punktowe, lecz początek gruntownej przebudowy, której nasza organizacja od dawna wymagała.

Ostatnie dni były trudne zarówno dla Was, jak i dla klubu. Decyzje, które musieliśmy podjąć zawsze budzą emocje, a krytyka to nieodłączny element tej pracy" - czytamy na początku listu.

"Przez długi czas wydawało mi się, że uda nam się osiągnąć nasze cele w klubie poprzez stopniową ewolucję, budując Wisłę Kraków w nowym kształcie krok po kroku. Z pełnym zaangażowaniem wierzyłem w tę strategię. Jednak realia pokazały, że nadszedł moment, w którym musiałem podjąć radykalniejsze kroki. To nie była łatwa decyzja, ale wierzę, że tylko tak możemy stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoi klub.

Kiedy podejmuję decyzję, to zawsze kieruję się faktami oraz najlepszą dostępną wiedzą. Korzystam z doświadczeń innych zespołów i współpracowników, aby wspólnie opracowywać rozwiązania najwyższej jakości. Zmiany, które wprowadziliśmy, były wynikiem dogłębnej analizy sytuacji po ostatnich meczach oraz po przerwie reprezentacyjnej. Nasza ocena nie opierała się jedynie na wynikach sportowych, ale również na ogólnym funkcjonowaniu klubu na wielu poziomach i na tym, jak poszczególne elementy współgrają" - dodał Królewski.

"Trener Kazimierz Moskal - człowiek, którego szanuję i który jest legendą Wisły - po meczu z ŁKS-em sygnalizował, że brakuje mu pomysłów (niekoniecznie z jego winy, lecz ze względu na „materiał ludzki”, który posiada) na dalsze prowadzenie zespołu. Te sygnały otrzymałem nie tylko ja, ale również dostrzegli je zawodnicy i sztab szkoleniowy. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół potrzebuje nowego impulsu. Dla mnie był to znak, że musimy podjąć radykalniejsze decyzje. Empatia wobec naszych kibiców, partnerów i członków zespołu jest dla nas niezwykle ważna. Zawsze staramy się proponować rozwiązania, które uwzględniają potrzeby innych, dlatego tak trudne decyzje, choć bolesne, były niezbędne dla przyszłości klubu. Szanuję dorobek piłkarski i trenerski Kazimierza Moskala, ale Wisła potrzebuje dziś nowego impulsu. Decyzje o rozstaniu z Jarosławem Krzoską również były wynikiem analizy i feedbacku, jaki otrzymaliśmy z klubu oraz z jego otoczenia. Wisła Kraków ma swoje wady i zalety, które czynią nas wyjątkowymi. Piłka nożna to dynamiczny układ, a każdy z nas ma swoje słabe strony i trudne momenty. Ważne, abyśmy pomagali sobie nawzajem rosnąć i doskonalić się.

Każdą z osób, które musiały odejść z Wisły, przeprosiłem osobiście podczas rozmów. Za co? Przeprosiłem za warunki, których nie udało mi się im stworzyć, za to, że nasza współpraca - szczególnie z mojej strony - mogła nie spełniać oczekiwań, mam bowiem specyficzne wymagania. Zdaję sobie sprawę, że nie każda relacja przynosi oczekiwane rezultaty nawet, jeśli intencje są dobre. Te decyzje były trudne, ale niezbędne dla przyszłości klubu. Jestem osobą, która nie wierzy w kult jednostek ani w intuicję niepopartą twardymi danymi i jasną strategią" - przyznał.

Wisła kiepsko zainaugurowała rozgrywki Betclic 1 Ligi. Jak się okazało, porażka z ŁKS Łódź sprawiła, że szefowie klubu z Krakowa podjęli decyzję o rewolucyjnych zmianach.

