Liga Europy a Liga Konferencji. Najważniejsze zasady i różnice

Liga Europy - format w sezonie 2024/2025



Rozgrywki Ligi Europy w 2008 roku płynnie zastąpiły dotychczasowy Puchar UEFA. To drugie co do ważności puchary w europejskiej piłce nożnej. Wyżej notowana jest tylko Liga Mistrzów. Co roku o trofeum Ligi Europy rywalizują wielkie kluby. Tak też będzie w tym sezonie. W stawce są m.in.: Manchester United, Tottenham Hotspur, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Olympique Lyon, FC Porto, AS Roma, Lazio Rzym, Ajax Amsterdam, Olympiakos Pireus, Galatasaray, Besiktas czy Fenerbahce.

W sezonie 2024/2025 obowiązuje całkiem nowy format Ligi Europy. Dotychczasowa faza grupowa została zastąpiona przez fazę ligową. Każda z zakwalifikowanych drużyn rozegra po osiem spotkań, z czego cztery u siebie i cztery na wyjeździe. Wyniki będą zapisywane w tabeli, w której sklasyfikowanych będzie 36 zespołów. Osiem najlepszych z nich bezpośrednio awansuje do 1/8 finału Ligi Europy. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć w dodatkowej fazie play-off. Cała faza pucharowa z wyłączeniem finału rozgrywana jest w systemie mecz i rewanż. Wielki finał odbędzie się 21 maja na stadionie San Mames w hiszpańskim Bilbao.

Liga Konferencji. Format w sezonie 2024/2025



Nowy format ma też Liga Konferencji. To relatywnie młode rozgrywki. Ich inauguracja miała miejsce w sezonie 2021/2022. Liga Konferencji została stworzona jako trzeci europejski puchar. Do tej pory rywalizacja w fazie zasadniczej toczyła się w grupach, co przypominało format Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ten sezon przynosi zmiany.

W Lidze Konferencji również drużyny będą rywalizowały w fazie ligowej, w której występuje 36 zespołów. W tym gronie są polskie akcenty. O awans do fazy pucharowej powalczą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wszystkie zespoły rozegrają po sześć meczów, z czego po trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Następnie punkty zostaną zsumowane w tabeli. Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Konferencji. Zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizować w dodatkowej fazie play-off. Cała faza pucharowa z wyłączeniem finału rozgrywana jest w systemie mecz i rewanż. Wielki finał odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Podstawowe różnice pomiędzy tymi rozgrywkami



Oczywiście Liga Konferencji ma niższą rangę, niż Liga Europy, dlatego w jej rozgrywkach zobaczymy nieco niżej notowane drużyny. Pomiędzy rozgrywkami występują też inne różnice. Przede wszystkim w fazie ligowej Ligi Europy zespoły rozegrają po dwa mecze więcej. Ponadto walka toczy się o inne pieniądze. Łączna kwota do wypłaty dla klubów w Lidze Europy to aż 565 milionów euro. W Lidze Konferencji łączna kwota wynosi 285 milionów euro. Dla porównania w prestiżowej Lidze Mistrzów rywalizacja toczy się o blisko 2,5 miliarda euro.

Gdzie oglądać mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025?



Polscy kibice mają powody do radości. Wyłączne prawa do pokazywania meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji wykupiła telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze tych rozgrywek będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie online Polsat Box Go. Oczywiście nie zabraknie wszystkich spotkań Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Polskie drużyny walczą nie tylko o prestiż, ale też o ogromne pieniądze, które są do podniesienia z boiska.