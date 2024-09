Liga Konferencji 2024/2025 w pigułce. Format, drużyny i terminarz

Sezon 2024/2025 przyniósł przełom w europejskich pucharach w piłce nożnej. Świetnie widać to na przykładzie Ligi Konferencji. W obecnym sezonie po raz pierwszy drużyny rywalizują w fazie ligowej o awans do fazy pucharowej. Nie brakuje polskich akcentów. Jak wygląda nowy format Ligi Konferencji?

Ewolucja Ligi Konferencji i całkiem nowy format



Liga Konferencji (wcześniej Liga Konferencji Europy) to trzecie co do ważności rozgrywki klubowe w piłkarskiej Europie. Organizatorem rozgrywek jest UEFA. Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 2021/2022. Do ubiegłego sezonu rozgrywano je w formacie, który uwzględniał fazę grupową, a następnie fazę pucharową. Format ten wzorowany był na Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. Teraz jednak nastąpiła znaczna ewolucja.

Od sezonu 2024/2025 format Ligi Konferencji jest zupełnie inny. Najpierw drużyny rywalizowały w fazie kwalifikacyjnej, którą podzielono na ścieżkę ligową oraz ścieżkę mistrzowską. W tej pierwszej rozegrano cztery rundy, a w drugiej trzy rundy. Zespoły, które zakwalifikowały się do głównych rozgrywek, biorą udział w fazie ligowej. To nowość. Wcześniej rywalizowano w fazie grupowej.



Teraz stworzono jedną tabelę, w której sklasyfikowano 36 drużyn. Każda z nich rozegra po sześć meczów. Osiem najlepszych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9-24 będą rywalizowały w 1/16 finału. Faza pucharowa rozgrywana jest w systemie mecz i rewanż. Finał jest jednym spotkaniem rozgrywanym na neutralnym terenie. Pierwsze mecze fazy ligowej zostaną rozegrane 3 października 2024 roku. Wielki finał odbędzie się 28 maja 2025 roku.



Dwa polskie zespoły w stawce



Nie zabraknie polskich akcentów. W fazie ligowej zobaczymy dwie polskie drużyny. Po raz pierwszy na tym etapie europejskich pucharów wystąpi Jagiellonia Białystok, czyli sensacyjny mistrz Polski. Białostoczanie zagrają z takimi drużynami jak: Molde FK, Mlada Bolesław, FC Petroclub, FC Kopenhaga, Olimpija Lublana i NK Celje. Drugim reprezentantem Polski jest Legia Warszawa, czyli etatowy polski pucharowicz. Warszawianie zagrają z takim drużynami jak: Real Betis, Omonia Nikozja, FC Lugano, Dynamo Mińsk, Djurgardens IF oraz TSC Backa Topola.



Do tego w zagranicznych klubach zobaczymy kilkoro biało-czerwonych. To m.in.: Krzysztof Piątek (Basaksehir), Mariusz Stępiński (Omonia Nikozja), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny) czy też Kacper Przybyłko (FC Lugano).



Uznane drużyny w Lidze Konferencji 2024/2025



Ten sezon w Lidze Konferencji zapowiada się bardzo ciekawie. Nie brakuje uznanych zespołów. Faworytem do wygrania wydaje się angielska Chelsea. Spore szanse na dobry wynik daje się też takim zespołom, jak Real Betis (Hiszpania), Panathinaikos Ateny (Grecja) czy FC Kopenhaga (Dania). To doświadczone i cenione drużyny na arenie międzynarodowej.



Wielki finał we Wrocławiu



Wielki finał Ligi Konferencji 2024/2025 odbędzie się 28 maja 2025 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Wielka piłka klubowa ponownie zawita w Polsce. Dotychczas w naszym kraju rozegrano finały Ligi Europy w 2015 roku w Warszawie oraz w 2021 roku w Gdańsku. Do tego w sierpniu 2024 roku w Warszawie rozegrano Superpuchar Europy z udziałem Realu Madryt i Atalanty.



Gdzie oglądać mecze Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025?



Mamy dobrą wiadomość. Wyłączne prawa do meczów Ligi Konferencji wykupiła telewizja Polsat. Co to oznacza dla kibiców? To, że mecze tych rozgrywek, w tym wszystkie mecze polskich zespołów będą transmitowane na sportowych arenach Polsatu oraz na platformie online w Polsat Box Go. Przed nami wiele miesięcy emocji. Liczymy na to, że wiele chwil radości dostarczą nam polscy piłkarze.