Nie żyje słynny francuski piłkarz polskiego pochodzenia

Polak urodził się w 1932 roku w rodzinie polskich emigrantów. W wieku 19 lat został piłkarzem RC Lens. Później przywdziewał barwy Le Havre i Sedan. W 1961 roku trafił do Olympique Lyon. Ekipę "Les Gones" reprezentował przez sześć lat aż do końca kariery. Największym osiągnięciem występującego na pozycji obrońcy Polaka było wywalczenie Pucharu Francji z Sedan w 1961 roku.

Lata występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Francji sprawiły, że Polak wypracował sobie dużą renomę nad Sekwaną. Olympique Lyon pożegnał go nawet w specjalnym wpisie na oficjalnej stronie. Klub przedstawił historię obrońcy oraz przekazał kondolencje rodzinie i bliskim.

"Tadeusz Polak był człowiekiem bardzo dyskretnym. Mówił niewiele, ale dobrze. Do zeszłego roku na każdym meczu pojawiał się na oficjalnej trybunie Groupama Stadium, gdzie spotykał się z przyjaciółmi z lat 60. [...] Jego żone Laure, dzieciom, kolegom z drużyny i wszystkim, którzy go kochali Olympique Lyon składa najszczersze kondolencje" - czytamy we wpisie.

Warto wspomnieć, że po zakończeniu kariery Polak nie zerwał ze sportem. Założył szkołę jazdy, ale też zaczął uprawiać tenis. W 2016 roku wygrał Roland Garros dla seniorów. Wtedy też odwiedziła go kamera Polsatu Sport. Polak opowiedział wtedy o swoich związkach z Polską.

- Po raz ostatni po polsku mówiłem, kiedy miałem 19 lat. To było w 1951 roku, gdy wyjechałem z domu i trafiłem do Lens. Moi rodzice pochodzili z Krakowa. Ojciec pracował tu w kopalni, a później był szewcem. Ja szybko zacząłem zarabiać na życie graniem w piłkę - mówił. Co ciekawe, przy okazji tamtej rozmowy Polak rozegrał tenisowy mecz z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej Piotrem Świerczewskim.

Były piłkarz zmarł w poniedziałek w Paryżu. Miał 92 lata.