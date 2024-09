„Jurajscy Rycerze” w ostatnim sezonie – najlepszym w historii klubu - wywalczyli wicemistrzostwo i Puchar Polski. W finale ekstraklasy musieli uznać wyższość jastrzębian, w batalii o puchar pokonali tego rywala.

- Możliwe, że to będą najlepsze zespoły także obecnych rozgrywek, choć trudno to ocenić. Mam nadzieję, że kibice obejrzą kawał dobrej siatkówki. Na pewno fajnie jest rozpocząć sezon od zdobycia trofeum. Liczę, że uda się nam go przywieźć do Jastrzębia. Zrobimy wszystko, by tak się stało. Katowicki spodek to ikoniczna hala dla polskiej siatkówki. Mam stąd więcej pozytywnych wspomnień, mam nadzieję, że tak zostanie – dodał reprezentant Polski.

Francuski przyjmujący jastrzębian Timothee Carle podkreślił, że w środę drużyna będzie miała szansę na zdobycie pierwszego w sezonie trofeum.

- Jestem tym podekscytowany. Analizowaliśmy grę Aluronu CMC. Zastanawialiśmy się, co będzie kluczem, by odnieść zwycięstwo. To bardzo wymagający rywal – ocenił.

Prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko określił środowe starcie jako pojedynek wagi ciężkiej.

- Zagra aż ośmiu medalistów tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu i będzie to rewanż za finały Pucharu Polski i PlusLigi. Cieszymy się, że będzie to w katowickim Spodku, miejscu historycznym dla polskiej siatkówki. Mam nadzieję, że hala będzie pełna – zaznaczył.

Kapitan zawiercian Mateusz Bieniek zauważył, że Aluron CMC wszedł już do ścisłej czołówki ekstraklasy.

- To znaczy, że zrobiliśmy dobrą robotę. Mam nadzieję, że będziemy rywalizować przy pełnej hali w Katowicach, które mają siatkówkę w swoim DNA. O zwycięstwie może zdecydować dyspozycja dnia, ale mam nadzieję, że zdobędziemy puchar - zaznaczył.

Jastrzębski Węgiel po raz trzeci z rzędu zagra o Superpuchar Polski. W 2021 i 2022 roku wygrał z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a rok temu przegrał z nią w Spodku 2:3. W obecności 10 tys. kibiców.

- Ta hala zawsze dobrze mi się kojarzy. Dlatego cieszę się, że o pierwsze trofeum w sezonie zagramy w Katowicach. Tutaj atmosfera jest niepowtarzalna. Mówi się często, że Spodek odleciał i mam nadzieję, że tak będzie w środę. Mamy nową grupę zawodników i ten mecz pokaże nam, w którym miejscu jesteśmy. Choć debiutujemy w spotkaniu o Superpuchar, to zrobimy wszystko, by ten puchar pojechał do Zawiercia – zadeklarował szkoleniowiec Aluronu CMC Michał Winiarski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.