Dyskwalifikacja i grzywna. Piłkarz reprezentacji Polski ukarany

Karę nałożono za "uderzenie łokciem w twarz rywala w 20. minucie pierwszej połowy". Dawidowicz zobaczył za to przewinienie czerwoną kartkę, poszkodowanym był Paragwajczyk Antonio Sanabria. Do zdarzenia doszło w polu karnym Verony i sędzia podyktował też "jedenastkę". Do piłki podszedł sam poszkodowany, ale trafił w słupek.

W zespole gości do 82. minuty na boisku przebywał Sebastian Walukiewicz, a od 67. Karol Linetty.

Po pięciu kolejkach Verona ma sześć punktów i zajmuje 10. miejsce. Prowadzi właśnie Torino z 11 "oczkami"

BS, PAP