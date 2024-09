Piłkarze ręczni Industrii w meczu 3. kolejki Ligi Mistrzów podejmą w środę we własnej obrońcę trofeum hiszpańską Barcelonę. - Gramy z najlepszym zespołem w historii piłki ręcznej, nie mamy nic do stracenia – powiedział trener Tałant Dujszebajew. Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Kielczanie po dwóch kolejkach LM mają na swoim koncie dwa punkty. Industria najpierw wygrała własnej hali z chorwackim RK Zagrzeb (30:23), a tydzień temu przegrała we Francji z HBC Nantes (20:23). Ich najbliżsi rywale rozpoczęli rozgrywki, jak na obrońcę trofeum przystało. Ekipa z Katalonii po wygranych z Kolstad Handball (35:30) i Pick Szeged (31:30) jest w grupie B jedynym zespołem z kompletem punktów.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Śląska Wrocław przełożony

- Barcelona to najlepszy zespół w historii piłki ręcznej, za Hiszpanami są THW Kiel i Telekom Veszprem. Kiedy grasz z tymi drużynami nie masz nic do stracenia, a wszystko do zyskania. W środowy wieczór w Hali Legionów chcemy powalczyć o dwa punkty – zapowiedział kirgiski szkoleniowiec.

Faworytem środowe starcia są mistrzowie Hiszpanii, którzy z czterech ostatnich edycji Ligi Mistrzów wygrali trzy.

- Będą się starali grać szybko, mocnym ich punktem są bramkarze, którzy odbijają sporo piłek. Szybko starają się wyprowadzać kontrataki, skrzydłowi biegają intensywnie. Mocno i twardo grają w obronie. Dlatego, aby myśleć o zwycięstwie z tak świetnym rywalem, musimy być świetnie przygotowani i realizować przedmeczowe założenia – podkreślił lewoskrzydłowy Industrii Cezary Surgiel.

W meczu z wicemistrzami Francji w kieleckiej drużynie szwankowała skuteczność. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa nie wykorzystali wielu doskonałych sytuacji, zdobywając w całym spotkaniu tylko 20 bramek. To niepowodzenie zespół z Kielc powetował sobie w ligowym starciu z Zagłębiem Lubin, pokonując bramkarzy rywala aż 49 razy.

- W sporcie jest często tak, że jak zaczynasz trenować taktykę, wszystko masz ułożone w głowie, a takich elementów jak skuteczność brakuje. Zaczynasz trenować trochę więcej rzutów, to szwankuje obrona. Dlatego piłka ręczna jest taka nieprzewidywalna. Musisz się w takiej sytuacji zmobilizować, nie patrzeć na to co było, tylko wyciągnąć wnioski z błędów, które zrobiłeś i iść do przodu. Tak zagraliśmy z Zagłębiem – mówił Dujszebajew.

Trener 20-krotnych mistrzów Polski jest przekonany, że w starciu z ekipą z Barcelony ósmym zawodnikiem jego drużyny będą kibice.

- Zawsze nas wspierają i jak mówię, że "bez nich jesteśmy sierotami", to nie są puste słowa. Pamiętam czasy pandemii, kiedy graliśmy bez nich. Bez naszych kibiców nie jesteśmy tym samym zespołem. Czujemy ich wsparcie i w takich meczach dajemy od siebie więcej, niż zwykle – komplementował kieleckich fanów trener Industrii.

W najbliższym spotkaniu, co ostatnio stało się już regułą, zespół z Kielc wystąpi osłabiony. Zabraknie kontuzjowanych już od dłuższego czasu Hassana Kaddaha i Szymona Sićki oraz Jorge Maquedy i Alexa Dujsbebaeva. Starszy syn trenera Industrii urazu doznał podczas meczu z RK Zagrzeb i będzie niezdolny do gry przez przynajmniej dwa miesiące. W zespole mistrzów Hiszpanii prawdopodobnie nie zagra mający problemy ze zdrowiem Dika Mem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.