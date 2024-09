Najbardziej utytułowani. Zawodnicy, którzy podbili Ligę Europy

Liga Europy to drugie co do ważności klubowe rozgrywki piłkarskie w Europie. Zainaugurowana została w sezonie 2009/2010, gdy płynnie zastąpiła Puchar UEFA. W ciągu kilkunastu lat w Lidze Europy grali wyśmienici piłkarze. Kto z nich podbił te rozgrywki? To lista najbardziej utytułowanych graczy.

Grzegorz Krychowiak. Dwukrotny triumfator Ligi Europy



W tym gronie nie może zabraknąć Grzegorza Krychowiaka. Ten w najwyższej formie piłkarskiej był w latach 2014-2016. To wtedy był jednym z liderów hiszpańskiej drużyny Sevilla FC, która brylowała w rozgrywkach Ligi Europy. Zespół ten wygrywał rozgrywki Ligi Europy trzy razy z rzędu w sezonach: 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016. W dwóch ostatnich filarem środka pola Andaluzyjczyków był Grzegorz Krychowiak.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Zbigniewa Bońka? Były prezes PZPN z jasnym komunikatem

Pierwszy z finałów rozegrano na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam Krychowiak został jednym z bohaterów, ponieważ w 28. minucie doprowadził do remisu. Sevilla wygrała 3:2 i zgarnęła trofeum. Rok później finał rozegrano w Bazylei. Polak utrzymał miejsce w pierwszym składzie i znów zagrał świetnie. Jego Sevilla nieoczekiwanie pokonała 3:1 angielski Liverpool. Dla Krychowiaka był to drugi triumf w Lidze Europy w karierze.

Najwięcej występów w Lidze Europy



Kto jest rekordzistą w liczbie występów w Lidze Europy? Biorąc pod uwagę okres od sezonu 20092010 do sezonu 2023/2024, najwięcej występów zanotował portugalski bramkarz Rui Patricio. W rozgrywkach reprezentował barwy trzech zespołów: Sporting Lizbona, Wolverhampton i AS Roma. Łącznie dało to aż 69 występów. Podium uzupełniają Austriak Aleksandar Dragović z 66 występami i Belg Dries Mertens, który ma 63 występy. Ten ostatni zawodnik w sezonie 2024/2025 reprezentuje barwy Galatasaray Stambuł i ma szansę na kolejne występy. Nie jest wykluczone, że po tym sezonie to on wskoczy na pierwsze miejsce w tabeli wszechczasów. W rozgrywkach 2024/2025 swoje rekordy będą śrubować też m.in.: Bryan Cristante (54. występy), Matheus (53.), Jan Vertonghen (52.) i Taison (51.).

Najwięcej goli w Lidze Europy



Niekwestionowanym rekordzistą w liczbie strzelonych goli w rozgrywkach Ligi Europy jest Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang. Ten w rozgrywkach tych występował przez siedem sezonów. Łącznie rozegrał 62 mecze, w których zdobył 34 bramki. Wydaje się, że długo nikt go nie dogoni. Drugie miejsce w historycznej tabeli zajmuje Kolumbijczyk Radamel Falcao, którzy strzelił 30 goli. Podium uzupełnia Belg Romelu Lukaku, który na swoim koncie ma 27 goli. Żaden z nich nie gra w sezonie 2024/2025 w Lidze Europy.

Najwięcej goli w jednym sezonie strzelił Radamel Falcao. W rozgrywkach 2010/2011 w barach FC Portu aż 17 razy wpisywał się na listę strzelców.

Najwięcej goli w jednym meczu Ligi Europy



Do tej pory był tylko jeden piłkarz, który w jednym meczu Ligi Europy zdobył 5 bramek. To Hiszpan Aritz Aduritz, który z powodzeniem reprezentował barwy baskijskiego Athletiku Bilbao. W sezonie 2016/2017 jego drużyna wygrała 5:3 z belgijskim Genkiem, a wszystkie trafienie były autorstwa Aduritza. Po cztery gole w jednym meczu strzelali: Radamel Falaco (FC Porto, 2010/2011), Edinson Cavani (Napoli, 2012/2013), Willian Jose (Real Sociedad, 2017/2018) i Patson Daka (Leicester City, 2021/2022).

Gdzie oglądać Ligę Europy w sezonie 2024/2025?



Wyłączne prawa do pokazywania meczów Ligi Europy w sezonie 2024/2025 nabyła telewizja Polsat. Oznacza to, że mecze tych prestiżowych rozgrywek będzie można oglądać na arenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.