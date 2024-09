Legendarny polski trener zwolniony po 10 latach! To efekt "starcia" z kibicami?

Sensacyjne informacje docierają z Gorzowa, gdzie tamtejsza żużlowa eBut.pl Stal postanowiła rozstać się ze swoim wieloletnim trenerem i klubową legendą - Stanisławem Chomskim. To prawdopodobnie efekt jego potyczki słownej z kibicami po środowym półfinale PGE Ekstraligi we Wrocławiu z Betard Spartą.

Gorzowianie walczyli o awans do finału PGE Ekstraligi, ale byli w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ u siebie przegrali 44:46. W rewanżu wynik długo oscylował wokół remisu, ale Sparta w końcówce odskoczyła i ostatecznie wygrała 50:40. Niezadowoleni z takiego scenariusza byli fani przyjezdnych. Pod trybuną gości doszło do ostrej dyskusji na linii kibice - trener Chomski. Ten drugi w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział "jak się nie podoba, to nie przychodźcie na stadion".

ZOBACZ TAKŻE: Hit transferowy w żużlu! Legenda w Falubazie Zielona Góra

Dzień później, we czwartek 26 września klub z Gorzowa wydał komunikat o rozwiązaniu umowy z Chomskim.

"Zarząd Klubu Stal Gorzów informuje, że z dniem 26 września br. podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem Stanisławem Chomskim. Dziękujemy trenerowi za jego oddanie, profesjonalizm i nieoceniony wkład w rozwój naszego zespołu. Jego pasja oraz zaangażowanie pozostawią trwały ślad w historii naszego klubu" - przekazano.

Drużynę Stali czekają jeszcze dwa mecze w tym sezonie - o brązowy medal z KS Apatorem Toruń.

Chomski to legenda klubu z Gorzowa, którego jest wychowankiem. Startował w nim jako zawodnik, a następnie przez wiele lat pełnił w nim funkcję trenera z przerwami na pracę w Polonii Piła, Wybrzeżu Gdańsk oraz KS Toruń. 67-latek był nieprzerwanie związany ze Stalą od 2015 roku. Sezon później zdobył z nią mistrzostwo Polski - ostatnie w historii klubu.