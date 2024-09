Polski obrońca chce awansować do Bundesligi

W czwartek wyjazdowym meczem z Maccabi Tel-Awiw rywalizację w Lidze Europy rozpocznie SC Braga. Portugalczycy w eliminacjach pokonali kolejno drużyny Maccabi Petach Tikwa, Servette Genewy i Rapidu Wiedeń. Tym samym wydawało się, że będziemy mieli kolejnego rodaka w tych rozgrywkach. Latem z mistrzowskiej Jagiellonii Białystok przeniósł się do Bragi obrońca Bartłomiej Wdowik. Niestety, pod koniec okienka transferowego Polak został wypożyczony do grającego w 2. Bundeslidze – zespołu Hannover 96.

Grzegorz Michalewski: „A miało być tak pięknie” – śpiewały kiedyś Elektryczne Gitary. W zeszłym sezonie z Jagiellonią wywalczył Pan historyczne mistrzostwo Polski. Świetne występy w Ekstraklasie zaowocowały transferem do czwartej ekipy ligi portugalskiej – Braga SC, która na dodatek awansowała do Ligi Europy. Niestety, zamiast gry w europejskich pucharach z Romą, Lazio czy Hoffenheim, w końcówce okienka transferowego został Pan wypożyczony do drugoligowego Hannoveru.

Bartłomiej Wdowik: Przychodząc do Bragi zakładałem, że tutaj spędzę najbliższy sezon. Takie były założenia tym bardziej, że byłem z zespołem na obozie przygotowawczym we Francji. Trenowałem normalnie z drużyną, rywalizując o miejsce na lewej obronie z Hiszpanem Adrianem Marinem. Zdążyłem nawet zadebiutować w nowym klubie, wchodząc na boisko na ostatnie dwadzieścia minut rewanżowego meczu eliminacji Ligi Europy z Maccabi Petach Tikwa, który wygraliśmy 5:0. Początkowo nic nie zapowiadało, że czeka mnie zmiana klubu.

W takim razie co zadecydowało o przenosinach do Niemiec?

Po meczu pierwszej kolejki, który zremisowaliśmy 1:1 u siebie z zespołem Estreli Amadora, doszło do zmiany trenera. Z klubu odszedł Daniel Sousa, który sprowadził mnie z Jagiellonii, a w jego miejsce przyszedł Carlos Carvalhal. Początkowo normalnie trenowałem z drużyną, ale po jakimś czasie otrzymałem informację o możliwości wypożyczenia mnie do innego klubu.

Czy wpływ na to miał fakt, że w klubie pojawił się były zawodnik Legii Warszawa, Yuri Ribeiro, który także gra na lewej obronie?

Do końca nie wiem, bo on dołączył do nas trochę później. To wypożyczenie nie było dla mnie jakimś ultimatum ze strony klubu. Powiedziano mi, że mogę zostać w Bradze, ale miałbym małe szanse na regularne występy. Przychodziłem tutaj z nastawieniem na grę w większym wymiarze czasowym. W tej sytuacji nie byłem zainteresowany siedzeniem na ławce i pobieraniem pieniędzy z tytułu podpisanego kontraktu. Zdecydowałem się na opcję wypożyczenia, o ile pojawi się jakaś konkretna oferta.

Z racji tego, że dobiegało końca okienko transferowe, nie miał Pan zbyt wiele czasu na zmianę klubu. Czy były jakieś inne propozycje, poza tą z Hannoveru?

Faktycznie, czasu na podjęcie decyzji nie miałem zbyt dużo, ale poza ofertą z Niemiec miałem jeszcze propozycję wypożyczenia do Jagiellonii oraz do jednego z klubów w Belgii. Po przeanalizowaniu wszelkich opcji uznałem, że oferta Hannoveru była dla mnie najlepsza i zdecydowałem się na roczne wypożyczenie z opcją transferu definitywnego do niemieckiego klubu.

Czasu na aklimatyzację w nowym zespole nie miał Pan za dużo, bo tuż po wypożyczeniu zdążył Pan zadebiutować w przegranym 0:1 wyjazdowym meczu z Fortuną Dusseldorf.

To prawda. Praktycznie z marszu zagrałem w tym spotkaniu, wchodząc na boisko na ostatnie dwadzieścia minut meczu. Nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, bo jestem przygotowany do gry.

W kolejnych dwóch spotkaniach - wygranym u siebie 3:1 z FC Kaiserslautern i przegranym na wyjeździe 1:2 z SC Paderborn - grał Pan w pełnym wymiarze czasowym i w obu zaliczył po jednej asyście.

W tym drugim meczu wydawało mi się, że to ja strzeliłem tego gola, ale po moim uderzeniu piłkę trącił jeden z rywali i zostało to zakwalifikowane jako gol samobójczy, a mnie zapisano kolejną asystę. Na razie nie mam powodów do narzekań. Szybko wkomponowałem się do nowej drużyny i najważniejsze, że gram regularnie. Zdaję sobie sprawę, że czeka mnie dużo ciężkiej pracy, ale jestem na to gotowy.

Ma Pan niedosyt, że ta przygoda z Portugalią na ten moment zakończyła się w taki sposób?

Kiedy przychodziłem do Bragi, to założenie było takie, aby grać jak najwięcej. Początkowo nic nie wskazywało, że ten plan nie wypali. Niestety, mój pobyt w Portugalii nie potoczył się po mojej myśli. Ale takie jest życie i przede mną nowe wyzwania i cele, które chcę wykonać najlepiej, jak tylko potrafię. Dołożę wszelkich starań, aby pomóc drużynie wywalczyć awans do Bundesligi.

Na swoim koncie ma Pan jeden występ w reprezentacji Polski. To był mecz towarzyski z Łotwą w listopadzie ubiegłego roku, który wygraliśmy 2:0. Z poziomu 2. Bundesligi może być znacznie trudniej wrócić do kadry niż grając w portugalskiej ekstraklasie…

Wiadomo, że myślę o kadrze, bo to jest mój cel żeby w niej występować. To raczej nie do mnie pytanie, ale do trenera Michała Probierza. Ja ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby jeszcze zagrać w reprezentacji.

